https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880408439.html

Марочко рассказал об активизации украинских ДРГ

Марочко рассказал об активизации украинских ДРГ - РИА Новости, 26.06.2023

Марочко рассказал об активизации украинских ДРГ

За прошедшую неделю на краснолиманском и сватовско-кременском направлениях отмечается резкое увеличение действий украинских ДРГ, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:46

2023-06-26T09:46

2023-06-26T09:46

в мире

россия

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. За прошедшую неделю на краснолиманском и сватовско-кременском направлениях отмечается резкое увеличение действий украинских ДРГ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю на краснолиманском направлении отмечено резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп. По сравнению с предыдущим отчетным периодом на сватовско-кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт полагает, что это связано с попытками контрнаступления ВСУ и попытками прорвать линию обороны ВС РФ. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что на краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки противника, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

https://ria.ru/20230623/drg-1880009095.html

https://ria.ru/20230619/drg-1879090891.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины