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Марочко рассказал об активизации украинских ДРГ - РИА Новости, 26.06.2023
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09:46 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880408439.html
Марочко рассказал об активизации украинских ДРГ
Марочко рассказал об активизации украинских ДРГ - РИА Новости, 26.06.2023
Марочко рассказал об активизации украинских ДРГ
За прошедшую неделю на краснолиманском и сватовско-кременском направлениях отмечается резкое увеличение действий украинских ДРГ, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:46
2023-06-26T09:46
в мире
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. За прошедшую неделю на краснолиманском и сватовско-кременском направлениях отмечается резкое увеличение действий украинских ДРГ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю на краснолиманском направлении отмечено резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп. По сравнению с предыдущим отчетным периодом на сватовско-кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт полагает, что это связано с попытками контрнаступления ВСУ и попытками прорвать линию обороны ВС РФ. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что на краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки противника, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
https://ria.ru/20230623/drg-1880009095.html
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в мире, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал об активизации украинских ДРГ

Эксперт Марочко: на двух направлениях отмечается резкое увеличение действий украинских ДРГ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. За прошедшую неделю на краснолиманском и сватовско-кременском направлениях отмечается резкое увеличение действий украинских ДРГ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшую неделю на краснолиманском направлении отмечено резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп. По сравнению с предыдущим отчетным периодом на сватовско-кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт полагает, что это связано с попытками контрнаступления ВСУ и попытками прорвать линию обороны ВС РФ.
В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что на краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки противника, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
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