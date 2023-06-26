https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880408439.html
Марочко рассказал об активизации украинских ДРГ
Марочко рассказал об активизации украинских ДРГ - РИА Новости, 26.06.2023
Марочко рассказал об активизации украинских ДРГ
За прошедшую неделю на краснолиманском и сватовско-кременском направлениях отмечается резкое увеличение действий украинских ДРГ, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:46
2023-06-26T09:46
2023-06-26T09:46
в мире
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. За прошедшую неделю на краснолиманском и сватовско-кременском направлениях отмечается резкое увеличение действий украинских ДРГ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю на краснолиманском направлении отмечено резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп. По сравнению с предыдущим отчетным периодом на сватовско-кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт полагает, что это связано с попытками контрнаступления ВСУ и попытками прорвать линию обороны ВС РФ. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что на краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки противника, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
https://ria.ru/20230623/drg-1880009095.html
https://ria.ru/20230619/drg-1879090891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал об активизации украинских ДРГ
Эксперт Марочко: на двух направлениях отмечается резкое увеличение действий украинских ДРГ
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. За прошедшую неделю на краснолиманском и сватовско-кременском направлениях отмечается резкое увеличение действий украинских ДРГ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшую неделю на краснолиманском направлении отмечено резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп. По сравнению с предыдущим отчетным периодом на сватовско-кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области
Эксперт полагает, что это связано с попытками контрнаступления ВСУ
и попытками прорвать линию обороны ВС РФ.
В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что на краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки противника, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
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