https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880383351.html

Военные атаковали из минометов три штурмовые группы противника в ДНР

Военные атаковали из минометов три штурмовые группы противника в ДНР - РИА Новости, 26.06.2023

Военные атаковали из минометов три штурмовые группы противника в ДНР

Военные атаковали из минометов три штурмовые группы ВСУ севернее Артемовска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Юг"... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T05:05

2023-06-26T05:05

2023-06-26T09:23

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Военные атаковали из минометов три штурмовые группы ВСУ севернее Артемовска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Юг" Вадим Астафьев."Подразделениями "Южной" группировки войск вскрыто выдвижение трех штурмовых групп противника в направлении Берховки. Огнем минометов наступающие силы врага были рассеяны", — отметил Астафьев.Также он уточнил, что украинских штурмовиков остановили в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.

https://ria.ru/20230626/nastuplenie-1880056551.html

https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880380380.html

артемовск

донецкая народная республика

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Группировка "Юг" ВС РФ об успехах в районе Артемовска ВСУ не ведут наступательных действий на Артемовск, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки ВС РФ 2023-06-26T05:05 true PT2M11S

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артемовск, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы рф, безопасность