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Военные атаковали из минометов три штурмовые группы противника в ДНР - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 26.06.2023 (обновлено: 09:23 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880383351.html
Военные атаковали из минометов три штурмовые группы противника в ДНР
Военные атаковали из минометов три штурмовые группы противника в ДНР - РИА Новости, 26.06.2023
Военные атаковали из минометов три штурмовые группы противника в ДНР
Военные атаковали из минометов три штурмовые группы ВСУ севернее Артемовска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Юг"... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T05:05
2023-06-26T09:23
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Военные атаковали из минометов три штурмовые группы ВСУ севернее Артемовска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Юг" Вадим Астафьев."Подразделениями "Южной" группировки войск вскрыто выдвижение трех штурмовых групп противника в направлении Берховки. Огнем минометов наступающие силы врага были рассеяны", — отметил Астафьев.Также он уточнил, что украинских штурмовиков остановили в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230626/nastuplenie-1880056551.html
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артемовск
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Группировка "Юг" ВС РФ об успехах в районе Артемовска
ВСУ не ведут наступательных действий на Артемовск, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки ВС РФ
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артемовск, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Военные атаковали из минометов три штурмовые группы противника в ДНР

Минобороны: военные вскрыли и атаковали из минометов три штурмовые группы ВСУ у Артемовска

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Военные атаковали из минометов три штурмовые группы ВСУ севернее Артемовска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Юг" Вадим Астафьев.
"Подразделениями "Южной" группировки войск вскрыто выдвижение трех штурмовых групп противника в направлении Берховки. Огнем минометов наступающие силы врага были рассеяны", — отметил Астафьев.
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Также он уточнил, что украинских штурмовиков остановили в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.
Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВадим АстафьевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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