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Российские подразделения выдавливают ВСУ дальше Артемовска - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:03 26.06.2023 (обновлено: 03:09 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880380380.html
Российские подразделения выдавливают ВСУ дальше Артемовска
Российские подразделения выдавливают ВСУ дальше Артемовска - РИА Новости, 26.06.2023
Российские подразделения выдавливают ВСУ дальше Артемовска
Российские военные в четкой координации выдавливают украинских боевиков с позиций дальше Артемовска, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T03:03
2023-06-26T03:09
специальная военная операция на украине
артемовск
донецк
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 июн — РИА Новости. Российские военные в четкой координации выдавливают украинских боевиков с позиций дальше Артемовска, сообщил корреспондент РИА Новости.Разведчики 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск, заметив передвижение украинской пехоты, ведут корректировку огня танковых экипажей."В данный момент работаем по группе пехоты противника, по командным и наблюдательным пунктам, которые обнаруживает наша разведка на переднем крае. Она обнаруживает, передает координаты, мы эти координаты принимаем, делаем расчеты и непосредственно производим работу с закрытых огневых позиций", — рассказал журналисту командир танкового подразделения.После поражения танкистами украинского блиндажа противник начинает бежать с позиций, а в это время по нему ведется прицельный огонь из автоматического гранатомета станкового (АГС) и крупнокалиберного пулемета с корректировкой с беспилотника. Затем, приближаясь к позициям ВСУ на расстояние до километра, завершает работу расчет миномета калибра 82 миллиметра.&quot;Отработал по позициям наш танк, из блиндажа выбежали (украинские военные. — Прим. ред.), бегут влево по посадке, то есть как раз мы можем по ним отработать с АГС, и сейчас подготавливаем &quot;Утес&quot; (крупнокалиберный пулемет. — Прим. ред.). Сейчас глаза меняют (замена БПЛА. — Прим. ред.), на коптере скорректируют нас — и мы отработаем&quot;, — рассказал разведчик.Российский боец добавил, что из-за активной работы артиллерии противника разведчики передвигаются внутри позиций перебежками малыми группами, чтобы меньше времени находиться на открытых участках.Еще одна важная часть механизма взаимодействия российских военных по выдавливанию ВСУ с позиций — снайперы. Один из них — с позывным "Старый" — сообщил агентству, что противник прячется в лесном массиве."Сейчас у нас "зеленка", противника особо не видно, как бы прячется по "зеленке", а так в основном веду наблюдение. При возможности, если увидел, тогда уже отработал, если услышу технику — передаются координаты для последующей работы артиллерии", — пояснил он.Завершающий этап уничтожения позиций ВСУ — работа артиллеристов. "Сейчас мы работали из миномета калибра 82 миллиметра по наблюдательному пункту противника. Расход — семь яблок (мин. — Прим. ред.). После окончания работы забираем прицел и уходим в укрытие, потому что идет контрбатарейная борьба противника, а также после обнаружения артиллерии противника идет работа по ним. Таким образом происходит работа всех подразделений, которые здесь находятся", — заключил командир минометного расчета. Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230625/pvo-1880324372.html
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артемовск, донецк, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецк, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские подразделения выдавливают ВСУ дальше Артемовска

Российские подразделения в четкой координации выдавливают ВСУ дальше Артемовска

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 июн — РИА Новости. Российские военные в четкой координации выдавливают украинских боевиков с позиций дальше Артемовска, сообщил корреспондент РИА Новости.
Разведчики 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск, заметив передвижение украинской пехоты, ведут корректировку огня танковых экипажей.
"В данный момент работаем по группе пехоты противника, по командным и наблюдательным пунктам, которые обнаруживает наша разведка на переднем крае. Она обнаруживает, передает координаты, мы эти координаты принимаем, делаем расчеты и непосредственно производим работу с закрытых огневых позиций", — рассказал журналисту командир танкового подразделения.
После поражения танкистами украинского блиндажа противник начинает бежать с позиций, а в это время по нему ведется прицельный огонь из автоматического гранатомета станкового (АГС) и крупнокалиберного пулемета с корректировкой с беспилотника. Затем, приближаясь к позициям ВСУ на расстояние до километра, завершает работу расчет миномета калибра 82 миллиметра.
«

"Отработал по позициям наш танк, из блиндажа выбежали (украинские военные. — Прим. ред.), бегут влево по посадке, то есть как раз мы можем по ним отработать с АГС, и сейчас подготавливаем "Утес" (крупнокалиберный пулемет. — Прим. ред.). Сейчас глаза меняют (замена БПЛА. — Прим. ред.), на коптере скорректируют нас — и мы отработаем", — рассказал разведчик.

Российский боец добавил, что из-за активной работы артиллерии противника разведчики передвигаются внутри позиций перебежками малыми группами, чтобы меньше времени находиться на открытых участках.
Еще одна важная часть механизма взаимодействия российских военных по выдавливанию ВСУ с позиций — снайперы. Один из них — с позывным "Старый" — сообщил агентству, что противник прячется в лесном массиве.
"Сейчас у нас "зеленка", противника особо не видно, как бы прячется по "зеленке", а так в основном веду наблюдение. При возможности, если увидел, тогда уже отработал, если услышу технику — передаются координаты для последующей работы артиллерии", — пояснил он.
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Завершающий этап уничтожения позиций ВСУ — работа артиллеристов.
"Сейчас мы работали из миномета калибра 82 миллиметра по наблюдательному пункту противника. Расход — семь яблок (мин. — Прим. ред.). После окончания работы забираем прицел и уходим в укрытие, потому что идет контрбатарейная борьба противника, а также после обнаружения артиллерии противника идет работа по ним. Таким образом происходит работа всех подразделений, которые здесь находятся", — заключил командир минометного расчета.
Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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