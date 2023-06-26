https://ria.ru/20230626/siriya-1880522289.html
Асад и Вершинин обсудили координацию между Сирией и Россией
Асад и Вершинин обсудили координацию между Сирией и Россией - РИА Новости, 26.06.2023
Асад и Вершинин обсудили координацию между Сирией и Россией
Президент Сирии Башар Асад провел в понедельник политические переговоры с замглавы МИД России Сергеем Вершининым, в ходе которых обсуждались координация между... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:32
2023-06-26T16:32
2023-06-26T18:21
в мире
сирия
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башар асад
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КАИР, 26 июн - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад провел в понедельник политические переговоры с замглавы МИД России Сергеем Вершининым, в ходе которых обсуждались координация между двумя странами, вопросы борьбы с терроризмом и возвращение сирийских беженцев, сообщила канцелярия лидера САР.Ранее источник в МИД Сирии заявил РИА Новости, что Вершинин проведет переговоры с Асадом во время визита в Дамаск."Президент Башар Асад провел политические переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, на которых состоялось обсуждение отношений между Сирией и Россией, координации между ними, в особенности в свете последних событий, а также вопросов борьбы с терроризмом и совместных усилий двух стран в деле возвращения сирийских беженцев в свою страну", - говорится в заявлении канцелярии Асада.Согласно заявлению, Асад подчеркнул в ходе встречи, что попытки Запада помешать усилиям Сирии по восстановлению безопасности и стабильности на всей ее территории не увенчаются успехом.Отмечается, что президент Сирии также вновь заявил о том, что страна поддерживает позицию России по ситуации на Украине и не приемлет все враждебные по отношению к Москве усилия Запада в этой связи.В заявлении канцелярии сирийского президента также сообщается, что Вершинин передал Асаду приветствие от президента (России Владимира - ред.) Путина и его высокую оценку отношениям между двумя странами и отметил необходимость перехода международных отношений к новому этапу в свете опасений США и западных союзников потерять политическое и экономическое господство в мире."Вершинин высоко оценил недавно достигнутые Сирией политические успехи на международном и арабском уровнях, важность российско-сирийской координации на международных собраниях и совместных усилиях по борьбе с терроризмом, подчеркнув, что его страна продолжает поддерживать Сирию в защите суверенитета и территориальной целостности", - добавила канцелярия Асада.
https://ria.ru/20230622/vstrechi-1879820231.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, башар асад, сергей вершинин, дамаск (город)
В мире, Сирия, Россия, Башар Асад, Сергей Вершинин, Дамаск (город)
Асад и Вершинин обсудили координацию между Сирией и Россией
Асад и Вершинин обсудили координацию между Сирией и Россией и борьбу с терроризмом
КАИР, 26 июн - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад провел в понедельник политические переговоры с замглавы МИД России Сергеем Вершининым, в ходе которых обсуждались координация между двумя странами, вопросы борьбы с терроризмом и возвращение сирийских беженцев, сообщила канцелярия лидера САР.
Ранее источник в МИД Сирии заявил РИА Новости, что Вершинин проведет переговоры с Асадом во время визита в Дамаск
.
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"Президент Башар Асад провел политические переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, на которых состоялось обсуждение отношений между Сирией и Россией, координации между ними, в особенности в свете последних событий, а также вопросов борьбы с терроризмом и совместных усилий двух стран в деле возвращения сирийских беженцев в свою страну", - говорится в заявлении канцелярии Асада.
Согласно заявлению, Асад подчеркнул в ходе встречи, что попытки Запада помешать усилиям Сирии по восстановлению безопасности и стабильности на всей ее территории не увенчаются успехом.
Отмечается, что президент Сирии также вновь заявил о том, что страна поддерживает позицию России по ситуации на Украине
и не приемлет все враждебные по отношению к Москве
усилия Запада в этой связи.
В заявлении канцелярии сирийского президента также сообщается, что Вершинин передал Асаду приветствие от президента (России Владимира - ред.) Путина и его высокую оценку отношениям между двумя странами и отметил необходимость перехода международных отношений к новому этапу в свете опасений США
и западных союзников потерять политическое и экономическое господство в мире.
"Вершинин высоко оценил недавно достигнутые Сирией политические успехи на международном и арабском уровнях, важность российско-сирийской координации на международных собраниях и совместных усилиях по борьбе с терроризмом, подчеркнув, что его страна продолжает поддерживать Сирию в защите суверенитета и территориальной целостности", - добавила канцелярия Асада.
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