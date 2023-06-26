https://ria.ru/20230626/siriya-1880522289.html

Асад и Вершинин обсудили координацию между Сирией и Россией

Асад и Вершинин обсудили координацию между Сирией и Россией - РИА Новости, 26.06.2023

Асад и Вершинин обсудили координацию между Сирией и Россией

Президент Сирии Башар Асад провел в понедельник политические переговоры с замглавы МИД России Сергеем Вершининым, в ходе которых обсуждались координация между... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:32

2023-06-26T16:32

2023-06-26T18:21

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КАИР, 26 июн - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад провел в понедельник политические переговоры с замглавы МИД России Сергеем Вершининым, в ходе которых обсуждались координация между двумя странами, вопросы борьбы с терроризмом и возвращение сирийских беженцев, сообщила канцелярия лидера САР.Ранее источник в МИД Сирии заявил РИА Новости, что Вершинин проведет переговоры с Асадом во время визита в Дамаск."Президент Башар Асад провел политические переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, на которых состоялось обсуждение отношений между Сирией и Россией, координации между ними, в особенности в свете последних событий, а также вопросов борьбы с терроризмом и совместных усилий двух стран в деле возвращения сирийских беженцев в свою страну", - говорится в заявлении канцелярии Асада.Согласно заявлению, Асад подчеркнул в ходе встречи, что попытки Запада помешать усилиям Сирии по восстановлению безопасности и стабильности на всей ее территории не увенчаются успехом.Отмечается, что президент Сирии также вновь заявил о том, что страна поддерживает позицию России по ситуации на Украине и не приемлет все враждебные по отношению к Москве усилия Запада в этой связи.В заявлении канцелярии сирийского президента также сообщается, что Вершинин передал Асаду приветствие от президента (России Владимира - ред.) Путина и его высокую оценку отношениям между двумя странами и отметил необходимость перехода международных отношений к новому этапу в свете опасений США и западных союзников потерять политическое и экономическое господство в мире."Вершинин высоко оценил недавно достигнутые Сирией политические успехи на международном и арабском уровнях, важность российско-сирийской координации на международных собраниях и совместных усилиях по борьбе с терроризмом, подчеркнув, что его страна продолжает поддерживать Сирию в защите суверенитета и территориальной целостности", - добавила канцелярия Асада.

https://ria.ru/20230622/vstrechi-1879820231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, башар асад, сергей вершинин, дамаск (город)