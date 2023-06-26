https://ria.ru/20230626/shveytsariya-1880569681.html

Швейцария заявила о готовности обсуждать конфискацию российских активов

Швейцария заявила о готовности обсуждать конфискацию российских активов - РИА Новости, 26.06.2023

Швейцария заявила о готовности обсуждать конфискацию российских активов

Швейцария готова принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства, заявил РИА РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:15

2023-06-26T19:15

2023-06-26T19:29

швейцария

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

национальный расчетный депозитарий (нрд)

euroclear

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ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости. Швейцария готова принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер."Что касается активов российского государства, и в частности валютных резервов Центрального Банка России, Швейцария следит за дискуссиями на международном уровне и готова принять в них участие", - сказал он.Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в шестой пакет санкций против РФ. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в разных валютах, которые с марта 2022 года были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream, были заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

https://ria.ru/20230623/kredit-1880055023.html

швейцария

россия

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швейцария, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, национальный расчетный депозитарий (нрд), euroclear