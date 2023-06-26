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Швейцария заявила о готовности обсуждать конфискацию российских активов - РИА Новости, 26.06.2023
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19:15 26.06.2023 (обновлено: 19:29 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/shveytsariya-1880569681.html
Швейцария заявила о готовности обсуждать конфискацию российских активов
Швейцария заявила о готовности обсуждать конфискацию российских активов - РИА Новости, 26.06.2023
Швейцария заявила о готовности обсуждать конфискацию российских активов
Швейцария готова принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства, заявил РИА РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:15
2023-06-26T19:29
швейцария
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
национальный расчетный депозитарий (нрд)
euroclear
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ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости. Швейцария готова принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер."Что касается активов российского государства, и в частности валютных резервов Центрального Банка России, Швейцария следит за дискуссиями на международном уровне и готова принять в них участие", - сказал он.Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в шестой пакет санкций против РФ. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в разных валютах, которые с марта 2022 года были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream, были заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
https://ria.ru/20230623/kredit-1880055023.html
швейцария
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швейцария, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, национальный расчетный депозитарий (нрд), euroclear
Швейцария, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Euroclear
Швейцария заявила о готовности обсуждать конфискацию российских активов

Швейцария заявила о готовности обсуждать конфискацию российских активов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости. Швейцария готова принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.
"Что касается активов российского государства, и в частности валютных резервов Центрального Банка России, Швейцария следит за дискуссиями на международном уровне и готова принять в них участие", - сказал он.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
ЦБ ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов
23 июня, 17:15
Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в шестой пакет санкций против РФ. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в разных валютах, которые с марта 2022 года были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream, были заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
 
ШвейцарияРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаНациональный расчетный депозитарий (НРД)Euroclear
 
 
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