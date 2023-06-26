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Шор заявил, что станет координатором нового политического блока в Молдавии - РИА Новости, 26.06.2023
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13:20 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/shor-1880454658.html
Шор заявил, что станет координатором нового политического блока в Молдавии
Шор заявил, что станет координатором нового политического блока в Молдавии - РИА Новости, 26.06.2023
Шор заявил, что станет координатором нового политического блока в Молдавии
Лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор заявил, что станет координатором нового политического блока "Шанс. Обязанности. Реализация"... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:20
2023-06-26T13:20
в мире
молдавия
илан шор
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор заявил, что станет координатором нового политического блока "Шанс. Обязанности. Реализация" (ШОР) уточнив, что должности председателя партии не будет. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Ранее в понедельник Шор заявил что в Молдавии может появиться новое политическое формирование - "Шанс. Обязанности. Реализация", сокращенное название - блок "ШОР". "Я буду являться координатором работы данного блока. Мы решили, что у блока не будет председателя, у блока будет координатор, потому что в первую очередь сегодня важна координация действий, координация принятия решений", - сказал Шор в в понедельник в эфире телеканала телеканала "Россия 24". Шор отметил, что по их планам, в новый блок вступят около 10 партий, с ними уже сегодня ведутся переговоры. "По сути, сегодня наш оппозиционный блок вынужден бороться в условиях тотального отсутствия юстиции, правил, законов. Но так как сегодня, по нашей оценке, нас поддерживают более половины граждан Республики Молдова, мы уверены в том, что мы победим", - добавил он. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
https://ria.ru/20230622/otnosheniya-1879884054.html
https://ria.ru/20230620/shor-1879350668.html
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в мире, молдавия, илан шор
В мире, Молдавия, Илан Шор
Шор заявил, что станет координатором нового политического блока в Молдавии

Илан Шор заявил, что станет координатором нового политического блока в Молдавии "ШОР"

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор заявил, что станет координатором нового политического блока "Шанс. Обязанности. Реализация" (ШОР) уточнив, что должности председателя партии не будет.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Ранее в понедельник Шор заявил что в Молдавии может появиться новое политическое формирование - "Шанс. Обязанности. Реализация", сокращенное название - блок "ШОР".
"Я буду являться координатором работы данного блока. Мы решили, что у блока не будет председателя, у блока будет координатор, потому что в первую очередь сегодня важна координация действий, координация принятия решений", - сказал Шор в в понедельник в эфире телеканала телеканала "Россия 24".
Шор отметил, что по их планам, в новый блок вступят около 10 партий, с ними уже сегодня ведутся переговоры.
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"По сути, сегодня наш оппозиционный блок вынужден бороться в условиях тотального отсутствия юстиции, правил, законов. Но так как сегодня, по нашей оценке, нас поддерживают более половины граждан Республики Молдова, мы уверены в том, что мы победим", - добавил он.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
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