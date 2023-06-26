https://ria.ru/20230626/shkola-1880535434.html
На Кубани откроется первая в России школа медиаграмотности
На Кубани откроется первая в России школа медиаграмотности - РИА Новости, 26.06.2023
На Кубани откроется первая в России школа медиаграмотности
Первая в России школа медиаграмотности для детей и взрослых откроется в Краснодаре, обучение в ней будет бесплатным, сообщила заместитель губернатора Кубани... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:10
2023-06-26T17:10
2023-06-26T17:12
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Первая в России школа медиаграмотности для детей и взрослых откроется в Краснодаре, обучение в ней будет бесплатным, сообщила заместитель губернатора Кубани Анна Минькова в своем в телеграм-канале."В Краснодаре откроется первая в России школа медиаграмотности для детей и взрослых. Занятия в ней будут бесплатными. Это совместный проект национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и лиги безопасного интернета. Главная его цель - развитие у юных и взрослых жителей края знаний и навыков цифровой грамотности, а также формирование критического отношения к различным ситуациям, происходящим онлайн", - написала Минькова.Она отметила, что полученные знания помогут детям избежать рисков и угроз, с которыми они сталкиваются в интернете. Занятия в школе медиаграмотности начнутся со среды, первый урок пройдет для учеников 5-7-х классов, добавила Минькова.
https://ria.ru/20230608/kuban-1877106890.html
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общество, россия, краснодар, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Россия, Краснодар, Краснодарский край
На Кубани откроется первая в России школа медиаграмотности
В Краснодаре откроется первая в России школа медиаграмотности для детей и взрослых
КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Первая в России школа медиаграмотности для детей и взрослых откроется в Краснодаре, обучение в ней будет бесплатным, сообщила заместитель губернатора Кубани Анна Минькова в своем в телеграм-канале.
«
"В Краснодаре
откроется первая в России школа медиаграмотности для детей и взрослых. Занятия в ней будут бесплатными. Это совместный проект национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и лиги безопасного интернета. Главная его цель - развитие у юных и взрослых жителей края знаний и навыков цифровой грамотности, а также формирование критического отношения к различным ситуациям, происходящим онлайн", - написала Минькова.
Она отметила, что полученные знания помогут детям избежать рисков и угроз, с которыми они сталкиваются в интернете.
Занятия в школе медиаграмотности начнутся со среды, первый урок пройдет для учеников 5-7-х классов, добавила Минькова.
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