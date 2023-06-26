https://ria.ru/20230626/shkola-1880535434.html

На Кубани откроется первая в России школа медиаграмотности

На Кубани откроется первая в России школа медиаграмотности - РИА Новости, 26.06.2023

На Кубани откроется первая в России школа медиаграмотности

Первая в России школа медиаграмотности для детей и взрослых откроется в Краснодаре, обучение в ней будет бесплатным, сообщила заместитель губернатора Кубани... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:10

2023-06-26T17:10

2023-06-26T17:12

краснодарский край

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россия

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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Первая в России школа медиаграмотности для детей и взрослых откроется в Краснодаре, обучение в ней будет бесплатным, сообщила заместитель губернатора Кубани Анна Минькова в своем в телеграм-канале."В Краснодаре откроется первая в России школа медиаграмотности для детей и взрослых. Занятия в ней будут бесплатными. Это совместный проект национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и лиги безопасного интернета. Главная его цель - развитие у юных и взрослых жителей края знаний и навыков цифровой грамотности, а также формирование критического отношения к различным ситуациям, происходящим онлайн", - написала Минькова.Она отметила, что полученные знания помогут детям избежать рисков и угроз, с которыми они сталкиваются в интернете. Занятия в школе медиаграмотности начнутся со среды, первый урок пройдет для учеников 5-7-х классов, добавила Минькова.

https://ria.ru/20230608/kuban-1877106890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, краснодар, краснодарский край