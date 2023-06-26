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Ветеран ВОВ из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Ветеран ВОВ из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 26.06.2023
Ветеран ВОВ из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Ветеран Великой Отечественной войны Евгения Козлова из Мордовии плетет маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщил глава республики... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:54
2023-06-26T16:54
2023-06-26T17:42
надежные люди
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Евгения Козлова из Мордовии плетет маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале. По словам главы региона, волонтеры Мордовии сплели больше 10 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, чтобы помочь бойцам на передовой. "Особая благодарность и уважение Козловой Евгении Степановне из села Старая Теризморга. Ветеран Великой Отечественной войны. Отец погиб в Сталинградской битве, был пулеметчиком. Бабушка Женя, как зовут ее многочисленные внуки и правнуки, хорошо знает, что такое война, и в свои 92 года снова помогает защитникам Родины", - рассказал Здунов.Он поблагодарил волонтеров за труд, подчеркнув, что "вместе победим".
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РИА Новости
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артем здунов, республика мордовия
Надежные люди, Артем Здунов, Республика Мордовия
Ветеран ВОВ из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Ветеран ВОВ Козлова из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне спецоперации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости.
Ветеран Великой Отечественной войны Евгения Козлова из Мордовии плетет маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале
.
По словам главы региона, волонтеры Мордовии сплели больше 10 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, чтобы помочь бойцам на передовой.
"Особая благодарность и уважение Козловой Евгении Степановне из села Старая Теризморга. Ветеран Великой Отечественной войны. Отец погиб в Сталинградской битве, был пулеметчиком. Бабушка Женя, как зовут ее многочисленные внуки и правнуки, хорошо знает, что такое война, и в свои 92 года снова помогает защитникам Родины", - рассказал Здунов.
Он поблагодарил волонтеров за труд, подчеркнув, что "вместе победим".
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