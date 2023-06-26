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Ветеран ВОВ из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 26.06.2023
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16:54 26.06.2023 (обновлено: 17:42 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/seti-1880530115.html
Ветеран ВОВ из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Ветеран ВОВ из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 26.06.2023
Ветеран ВОВ из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Ветеран Великой Отечественной войны Евгения Козлова из Мордовии плетет маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщил глава республики... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:54
2023-06-26T17:42
надежные люди
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Евгения Козлова из Мордовии плетет маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале. По словам главы региона, волонтеры Мордовии сплели больше 10 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, чтобы помочь бойцам на передовой. "Особая благодарность и уважение Козловой Евгении Степановне из села Старая Теризморга. Ветеран Великой Отечественной войны. Отец погиб в Сталинградской битве, был пулеметчиком. Бабушка Женя, как зовут ее многочисленные внуки и правнуки, хорошо знает, что такое война, и в свои 92 года снова помогает защитникам Родины", - рассказал Здунов.Он поблагодарил волонтеров за труд, подчеркнув, что "вместе победим".
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артем здунов, республика мордовия
Надежные люди, Артем Здунов, Республика Мордовия
Ветеран ВОВ из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне СВО

Ветеран ВОВ Козлова из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне спецоперации

© Фото : Здунов здесь/TelegramВетеран Великой Отечественной войны из Мордовии плетет маскировочные сети
Ветеран Великой Отечественной войны из Мордовии плетет маскировочные сети - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : Здунов здесь/Telegram
Ветеран Великой Отечественной войны из Мордовии плетет маскировочные сети
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Евгения Козлова из Мордовии плетет маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, волонтеры Мордовии сплели больше 10 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, чтобы помочь бойцам на передовой.
© Фото : Здунов здесь/TelegramВетеран Великой Отечественной войны из Мордовии плетет маскировочные сети
Ветеран Великой Отечественной войны из Мордовии плетет маскировочные сети для СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : Здунов здесь/Telegram
Ветеран Великой Отечественной войны из Мордовии плетет маскировочные сети
"Особая благодарность и уважение Козловой Евгении Степановне из села Старая Теризморга. Ветеран Великой Отечественной войны. Отец погиб в Сталинградской битве, был пулеметчиком. Бабушка Женя, как зовут ее многочисленные внуки и правнуки, хорошо знает, что такое война, и в свои 92 года снова помогает защитникам Родины", - рассказал Здунов.
Он поблагодарил волонтеров за труд, подчеркнув, что "вместе победим".
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Надежные людиАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
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