https://ria.ru/20230626/seti-1880530115.html

Ветеран ВОВ из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне СВО

Ветеран ВОВ из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 26.06.2023

Ветеран ВОВ из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне СВО

Ветеран Великой Отечественной войны Евгения Козлова из Мордовии плетет маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщил глава республики... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:54

2023-06-26T16:54

2023-06-26T17:42

надежные люди

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Евгения Козлова из Мордовии плетет маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале. По словам главы региона, волонтеры Мордовии сплели больше 10 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, чтобы помочь бойцам на передовой. "Особая благодарность и уважение Козловой Евгении Степановне из села Старая Теризморга. Ветеран Великой Отечественной войны. Отец погиб в Сталинградской битве, был пулеметчиком. Бабушка Женя, как зовут ее многочисленные внуки и правнуки, хорошо знает, что такое война, и в свои 92 года снова помогает защитникам Родины", - рассказал Здунов.Он поблагодарил волонтеров за труд, подчеркнув, что "вместе победим".

https://ria.ru/20230621/kuban-1879524413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов, республика мордовия