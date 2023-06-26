https://ria.ru/20230626/sanktsii-1880509308.html

Венгрия не поддержит санкции против российской атомной энергетики

Венгрия не поддержит санкции против российской атомной энергетики - РИА Новости, 26.06.2023

Венгрия не поддержит санкции против российской атомной энергетики

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт никогда не согласится на введение санкций против российской атомной энергетики, потому что это бы сделало... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:59

2023-06-26T15:59

2023-06-26T17:11

венгрия

будапешт

украина

петер сийярто

евросоюз

в мире

россия

аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт никогда не согласится на введение санкций против российской атомной энергетики, потому что это бы сделало невозможным развитие атомной промышленности в самой Венгрии."Сегодня некоторые страны опять призывали к санкциям в атомной сфере. Кажется, что эта история никогда не кончится, но все в ЕС и вне его могут знать, что Венгрия никогда не согласилась бы и не согласится на санкции, которые сделали бы невозможной её собственную ядерную промышленность", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

венгрия

будапешт

украина

россия

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венгрия, будапешт, украина, петер сийярто, евросоюз, в мире, россия, аэс "пакш"