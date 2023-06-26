https://ria.ru/20230626/rossiya-1880578128.html

Главы МИД стран ЕС намерены обсудить события в России

Главы МИД стран ЕС намерены обсудить события в России - РИА Новости, 26.06.2023

Главы МИД стран ЕС намерены обсудить события в России

Министры иностранных дел стран ЕС на общем заседании намерены обсудить последние события, которые произошли в России, а также будут следить за ситуацией в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T20:22

2023-06-26T20:22

2023-06-26T20:22

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евросоюз

нато

александр лукашенко

евгений пригожин

владимир путин

белоруссия

россия

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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел стран ЕС на общем заседании намерены обсудить последние события, которые произошли в России, а также будут следить за ситуацией в Белоруссии, заявила глава МИД Румынии Луминица Одобеску. "Мы обсудим последние события в России. Мы все следили за тем, что произошло два дня назад в России, мы поддерживали связь с нашими партнерами по ЕС и союзниками по НАТО, а также с нашим послом в Москве. Мы продолжим следить за ситуацией в России и Беларуси", - заявила Одобеску журналистам, комментируя повестку встречи, проходящей в Люксембурге.Она отметила, что также планирует поднять вопросы помощи Украины и поддержки проевропейского курса Молдавии. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880519913.html

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россия

румыния

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, нато, александр лукашенко, евгений пригожин, владимир путин, белоруссия, россия, румыния, в мире, попытка вооруженного мятежа