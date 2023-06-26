https://ria.ru/20230626/reyting-1880382848.html

Рейтинг правительства Японии рухнул на 15 процентных пунктов, показал опрос

Рейтинг правительства Японии рухнул на 15 процентных пунктов, показал опрос - РИА Новости, 26.06.2023

Рейтинг правительства Японии рухнул на 15 процентных пунктов, показал опрос

Поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой рухнула, по результатам опроса газеты "Иомиури", сразу на 15 процентных пунктов,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T04:59

2023-06-26T04:59

2023-06-26T04:59

япония

фумио кисида

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752950568_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_f5684ee8b2b8de693df11b5671a6fddd.jpg

ТОКИО, 26 июн - РИА Новости. Поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой рухнула, по результатам опроса газеты "Иомиури", сразу на 15 процентных пунктов, уровень неодобрения вновь стал выше уровня доверия. Это самое масштабное падение популярности за все два года, что Кисида находится на посту премьера. Поддержка правительства опустилась на 15 процентных пунктов до 41% по сравнению с предыдущим опросом, когда после саммита G7 в Хиросиме он вырос до 56%. Уровень недоверия правительству вырос на 11 пунктов с 33% в мае до 44%. Судя по результатам опроса, недоверие населения вызывает мера правительства по замене бумажных страховых полисов на пластиковые электронные карты идентификации, к которым планируется "привязать" медицинское страхование, пенсионное обеспечение, социальное страхование и данные налогообложения. Волна ошибок и сбоев, когда данные одного человека "переписывались" на другого, регистрация чужих банковских счетов или "привязывание" счета одного человека к нескольким картам вызвало серию скандалов. Так, 55% высказались против отказа от бумажных карт медицинского страхования будущей осенью, поддерживают эту меру 37%. Способность правительства решить возникшие проблемы: 67% не удовлетворены тем, как решается проблема, 24% считают принимаемые меры достаточными. Примерно с таким же недоверием респонденты отнеслись и к мерам правительства по остановке процесса снижения рождаемости: 37% ответили, что их план правительства удовлетворяет, 55% ответили отрицательно. Правительство, обнародовав план мер по повышению рождаемости на 3 триллиона иен (около 21 миллиарда долларов), не дало четкого ответа на вопросы об источниках финансирования. Лишь 31% респондентов ответил, что согласен с возможным увеличением бремени налогоплательщиков ради мер по повышению рождаемости, 61% ответил отрицательно. Опрос проводился 23-25 июня среди 1018 человек старше 18 лет методом случайной компьютерной выборки по телефону.

https://ria.ru/20230618/yaponiya-1878985809.html

https://ria.ru/20230616/yaponiya-1878506111.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, фумио кисида, в мире