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Рейтинг правительства Японии рухнул на 15 процентных пунктов, показал опрос - РИА Новости, 26.06.2023
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04:59 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/reyting-1880382848.html
Рейтинг правительства Японии рухнул на 15 процентных пунктов, показал опрос
Рейтинг правительства Японии рухнул на 15 процентных пунктов, показал опрос - РИА Новости, 26.06.2023
Рейтинг правительства Японии рухнул на 15 процентных пунктов, показал опрос
Поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой рухнула, по результатам опроса газеты "Иомиури", сразу на 15 процентных пунктов,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T04:59
2023-06-26T04:59
япония
фумио кисида
в мире
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ТОКИО, 26 июн - РИА Новости. Поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой рухнула, по результатам опроса газеты "Иомиури", сразу на 15 процентных пунктов, уровень неодобрения вновь стал выше уровня доверия. Это самое масштабное падение популярности за все два года, что Кисида находится на посту премьера. Поддержка правительства опустилась на 15 процентных пунктов до 41% по сравнению с предыдущим опросом, когда после саммита G7 в Хиросиме он вырос до 56%. Уровень недоверия правительству вырос на 11 пунктов с 33% в мае до 44%. Судя по результатам опроса, недоверие населения вызывает мера правительства по замене бумажных страховых полисов на пластиковые электронные карты идентификации, к которым планируется "привязать" медицинское страхование, пенсионное обеспечение, социальное страхование и данные налогообложения. Волна ошибок и сбоев, когда данные одного человека "переписывались" на другого, регистрация чужих банковских счетов или "привязывание" счета одного человека к нескольким картам вызвало серию скандалов. Так, 55% высказались против отказа от бумажных карт медицинского страхования будущей осенью, поддерживают эту меру 37%. Способность правительства решить возникшие проблемы: 67% не удовлетворены тем, как решается проблема, 24% считают принимаемые меры достаточными. Примерно с таким же недоверием респонденты отнеслись и к мерам правительства по остановке процесса снижения рождаемости: 37% ответили, что их план правительства удовлетворяет, 55% ответили отрицательно. Правительство, обнародовав план мер по повышению рождаемости на 3 триллиона иен (около 21 миллиарда долларов), не дало четкого ответа на вопросы об источниках финансирования. Лишь 31% респондентов ответил, что согласен с возможным увеличением бремени налогоплательщиков ради мер по повышению рождаемости, 61% ответил отрицательно. Опрос проводился 23-25 июня среди 1018 человек старше 18 лет методом случайной компьютерной выборки по телефону.
https://ria.ru/20230618/yaponiya-1878985809.html
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япония, фумио кисида, в мире
Япония, Фумио Кисида, В мире
Рейтинг правительства Японии рухнул на 15 процентных пунктов, показал опрос

"Иомиури": рейтинг правительства Японии рухнул на 15 процентных пунктов до 41 процента

© Kazuhiro NogiЛидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида в парламенте в Токио после того, как он был избран новым премьер-министром
Лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида в парламенте в Токио после того, как он был избран новым премьер-министром
© Kazuhiro Nogi
Лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида в парламенте в Токио после того, как он был избран новым премьер-министром. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 июн - РИА Новости. Поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой рухнула, по результатам опроса газеты "Иомиури", сразу на 15 процентных пунктов, уровень неодобрения вновь стал выше уровня доверия.
Это самое масштабное падение популярности за все два года, что Кисида находится на посту премьера.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
СМИ рассказали об уровне поддержки правительства Японии
18 июня, 13:01
Поддержка правительства опустилась на 15 процентных пунктов до 41% по сравнению с предыдущим опросом, когда после саммита G7 в Хиросиме он вырос до 56%. Уровень недоверия правительству вырос на 11 пунктов с 33% в мае до 44%.
Судя по результатам опроса, недоверие населения вызывает мера правительства по замене бумажных страховых полисов на пластиковые электронные карты идентификации, к которым планируется "привязать" медицинское страхование, пенсионное обеспечение, социальное страхование и данные налогообложения. Волна ошибок и сбоев, когда данные одного человека "переписывались" на другого, регистрация чужих банковских счетов или "привязывание" счета одного человека к нескольким картам вызвало серию скандалов. Так, 55% высказались против отказа от бумажных карт медицинского страхования будущей осенью, поддерживают эту меру 37%. Способность правительства решить возникшие проблемы: 67% не удовлетворены тем, как решается проблема, 24% считают принимаемые меры достаточными.
Примерно с таким же недоверием респонденты отнеслись и к мерам правительства по остановке процесса снижения рождаемости: 37% ответили, что их план правительства удовлетворяет, 55% ответили отрицательно. Правительство, обнародовав план мер по повышению рождаемости на 3 триллиона иен (около 21 миллиарда долларов), не дало четкого ответа на вопросы об источниках финансирования. Лишь 31% респондентов ответил, что согласен с возможным увеличением бремени налогоплательщиков ради мер по повышению рождаемости, 61% ответил отрицательно.
Опрос проводился 23-25 июня среди 1018 человек старше 18 лет методом случайной компьютерной выборки по телефону.
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