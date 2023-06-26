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Путин провел разговор с президентом ОАЭ - РИА Новости, 26.06.2023
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22:53 26.06.2023 (обновлено: 23:08 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/putin-1880596429.html
Путин провел разговор с президентом ОАЭ
Путин провел разговор с президентом ОАЭ - РИА Новости, 26.06.2023
Путин провел разговор с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин провел разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:53
2023-06-26T23:08
оаэ
россия
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в РФ в связи с попыткой мятежа 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля.&quot;По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что лидер ОАЭ, получив достаточно сведений о произошедшем, заявил о полной поддержке действий российского руководства."Были также обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран с учетом итогов переговоров 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме", - дополняется в сообщении.Путин также поздравил Аль Нахайяна и всех эмиратцев с наступающим праздником Курбан-байрам.
https://ria.ru/20230626/putin-1880590402.html
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оаэ, россия, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
ОАЭ, Россия, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
Путин провел разговор с президентом ОАЭ

Путин провел разговор с президентом ОАЭ в связи с попыткой мятежа в России 24 июня

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в РФ в связи с попыткой мятежа 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
«

"По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер ОАЭ, получив достаточно сведений о произошедшем, заявил о полной поддержке действий российского руководства.
«
"Были также обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран с учетом итогов переговоров 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме", - дополняется в сообщении.
Путин также поздравил Аль Нахайяна и всех эмиратцев с наступающим праздником Курбан-байрам.
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