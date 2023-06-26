https://ria.ru/20230626/putin-1880596429.html

Путин провел разговор с президентом ОАЭ

Путин провел разговор с президентом ОАЭ - РИА Новости, 26.06.2023

Путин провел разговор с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин провел разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:53

2023-06-26T22:53

2023-06-26T23:08

оаэ

россия

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в РФ в связи с попыткой мятежа 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидер ОАЭ, получив достаточно сведений о произошедшем, заявил о полной поддержке действий российского руководства."Были также обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран с учетом итогов переговоров 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме", - дополняется в сообщении.Путин также поздравил Аль Нахайяна и всех эмиратцев с наступающим праздником Курбан-байрам.

https://ria.ru/20230626/putin-1880590402.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оаэ, россия, владимир путин, попытка вооруженного мятежа