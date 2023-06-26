Путин провел разговор с президентом ОАЭ
Путин провел разговор с президентом ОАЭ в связи с попыткой мятежа в России 24 июня
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в РФ в связи с попыткой мятежа 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
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"По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидер ОАЭ, получив достаточно сведений о произошедшем, заявил о полной поддержке действий российского руководства.
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"Были также обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран с учетом итогов переговоров 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме", - дополняется в сообщении.
Путин также поздравил Аль Нахайяна и всех эмиратцев с наступающим праздником Курбан-байрам.