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Путин: общественность заняла твердую позицию по поддержке порядка - РИА Новости, 26.06.2023
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22:15 26.06.2023 (обновлено: 23:25 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/putin-1880590518.html
Путин: общественность заняла твердую позицию по поддержке порядка
Путин: общественность заняла твердую позицию по поддержке порядка - РИА Новости, 26.06.2023
Путин: общественность заняла твердую позицию по поддержке порядка
Общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии и фактически все российское общество заняли твердую позицию по поддержке... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:15
2023-06-26T23:25
владимир путин
россия
белоруссия
ростов-на-дону
евгений пригожин
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии и фактически все российское общество заняли твердую позицию по поддержке конституционного порядка при попытке мятежа 24 июня, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении."Твердую однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации религиозные конфессии ведущие политически партии. Фактически все российское общество, всех объединила и сплотило главное – ответственность за судьбу отечества", - сказал Путин.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
россия
белоруссия
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владимир путин, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин: общественность заняла твердую позицию по поддержке порядка

Путин: общественность заняла твердую позицию по поддержке конституционного порядка

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии и фактически все российское общество заняли твердую позицию по поддержке конституционного порядка при попытке мятежа 24 июня, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.
"Твердую однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации религиозные конфессии ведущие политически партии. Фактически все российское общество, всех объединила и сплотило главное – ответственность за судьбу отечества", - сказал Путин.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
 
Владимир ПутинРоссияБелоруссияРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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