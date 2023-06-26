https://ria.ru/20230626/putin-1880590518.html

Путин: общественность заняла твердую позицию по поддержке порядка

Путин: общественность заняла твердую позицию по поддержке порядка - РИА Новости, 26.06.2023

Путин: общественность заняла твердую позицию по поддержке порядка

Общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии и фактически все российское общество заняли твердую позицию по поддержке... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:15

2023-06-26T22:15

2023-06-26T23:25

владимир путин

россия

белоруссия

ростов-на-дону

евгений пригожин

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии и фактически все российское общество заняли твердую позицию по поддержке конституционного порядка при попытке мятежа 24 июня, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении."Твердую однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации религиозные конфессии ведущие политически партии. Фактически все российское общество, всех объединила и сплотило главное – ответственность за судьбу отечества", - сказал Путин.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)