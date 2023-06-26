Путин: общественность заняла твердую позицию по поддержке порядка
Путин: общественность заняла твердую позицию по поддержке конституционного порядка
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии и фактически все российское общество заняли твердую позицию по поддержке конституционного порядка при попытке мятежа 24 июня, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.
"Твердую однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации религиозные конфессии ведущие политически партии. Фактически все российское общество, всех объединила и сплотило главное – ответственность за судьбу отечества", - сказал Путин.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.