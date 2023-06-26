https://ria.ru/20230626/putin-1880441268.html

Путин поговорил по телефону с эмиром Катара

Путин поговорил по телефону с эмиром Катара - РИА Новости, 26.06.2023

Путин поговорил по телефону с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара, который в ходе разговора выразил поддержку действий российского руководства в связи с... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:22

2023-06-26T12:22

2023-06-26T12:33

владимир путин

катар

тамим бен хамад аль тани

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара, который в ходе разговора выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани... Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня. Владимир Путин тепло поздравил Тамима Бен Хамада Аль Тани с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.Добавляется, что с обеих сторон отмечен высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах.Отмечается, что дана позитивная оценка итогам состоявшегося на прошлой неделе визита в Россию председателя Совета министров, министра иностранных дел Катара Мухаммеда Бен Абдельрахмана Аль Тани.

https://ria.ru/20230622/katar-1879809166.html

катар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, катар, тамим бен хамад аль тани