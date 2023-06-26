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Путин поговорил по телефону с эмиром Катара - РИА Новости, 26.06.2023
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12:22 26.06.2023 (обновлено: 12:33 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/putin-1880441268.html
Путин поговорил по телефону с эмиром Катара
Путин поговорил по телефону с эмиром Катара - РИА Новости, 26.06.2023
Путин поговорил по телефону с эмиром Катара
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара, который в ходе разговора выразил поддержку действий российского руководства в связи с... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:22
2023-06-26T12:33
владимир путин
катар
тамим бен хамад аль тани
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара, который в ходе разговора выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани... Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня. Владимир Путин тепло поздравил Тамима Бен Хамада Аль Тани с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.Добавляется, что с обеих сторон отмечен высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах.Отмечается, что дана позитивная оценка итогам состоявшегося на прошлой неделе визита в Россию председателя Совета министров, министра иностранных дел Катара Мухаммеда Бен Абдельрахмана Аль Тани.
https://ria.ru/20230622/katar-1879809166.html
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владимир путин, катар, тамим бен хамад аль тани
Владимир Путин, Катар, Тамим бен Хамад Аль Тани
Путин поговорил по телефону с эмиром Катара

Президент Путин обсудил по телефону события 24 июня с эмиром Катара

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара, который в ходе разговора выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани... Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня. Владимир Путин тепло поздравил Тамима Бен Хамада Аль Тани с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с обеих сторон отмечен высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах.
Отмечается, что дана позитивная оценка итогам состоявшегося на прошлой неделе визита в Россию председателя Совета министров, министра иностранных дел Катара Мухаммеда Бен Абдельрахмана Аль Тани.
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Владимир ПутинКатарТамим бен Хамад Аль Тани
 
 
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