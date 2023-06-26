Путин поговорил по телефону с эмиром Катара
Президент Путин обсудил по телефону события 24 июня с эмиром Катара
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара, который в ходе разговора выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани... Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня. Владимир Путин тепло поздравил Тамима Бен Хамада Аль Тани с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с обеих сторон отмечен высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах.
Отмечается, что дана позитивная оценка итогам состоявшегося на прошлой неделе визита в Россию председателя Совета министров, министра иностранных дел Катара Мухаммеда Бен Абдельрахмана Аль Тани.