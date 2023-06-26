https://ria.ru/20230626/proisshestvie-1880381819.html

В Иркутской области нашли тело объявленной в розыск школьницы

В Иркутской области нашли тело объявленной в розыск школьницы - РИА Новости, 26.06.2023

В Иркутской области нашли тело объявленной в розыск школьницы

Тело пропавшей в Иркутской области школьницы обнаружили на берегу реки вблизи города Усть-Кут, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T03:59

2023-06-26T03:59

2023-06-26T03:59

происшествия

усть-кут

иркутская область

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ИРКУТСК, 26 июн - РИА Новости. Тело пропавшей в Иркутской области школьницы обнаружили на берегу реки вблизи города Усть-Кут, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону. Ранее в Усть-Куте шли поиски 16-летней девушки. Она ушла из дома утром 16 июня, затем несколько раз была онлайн в мессенджере, а позже ее телефон стал недоступен. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения по пути следования подростка и увеселительные заведения, вместе с волонтерами обследовали чердаки, подвалы, береговую линию и лесной массив. "Недалеко от Усть-Кута экипаж проплывающего мимо судна заметил на берегу тело пропавшей. На кадрах видео, которым располагает полиция, можно увидеть, как школьница зашла на мост через реку, но на противоположном берегу не появилась", - сказал собеседник агентства. Местный портал "ИрСити" сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что школьница оставила предсмертное сообщение в закрытом телеграм-канале.

https://ria.ru/20230626/primore-1880379780.html

https://ria.ru/20230625/pozhar-1880368742.html

усть-кут

иркутская область

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происшествия, усть-кут, иркутская область