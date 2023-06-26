https://ria.ru/20230626/proisshestvie-1880381819.html
В Иркутской области нашли тело объявленной в розыск школьницы
В Иркутской области нашли тело объявленной в розыск школьницы - РИА Новости, 26.06.2023
В Иркутской области нашли тело объявленной в розыск школьницы
Тело пропавшей в Иркутской области школьницы обнаружили на берегу реки вблизи города Усть-Кут, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T03:59
2023-06-26T03:59
2023-06-26T03:59
происшествия
усть-кут
иркутская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
ИРКУТСК, 26 июн - РИА Новости. Тело пропавшей в Иркутской области школьницы обнаружили на берегу реки вблизи города Усть-Кут, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону. Ранее в Усть-Куте шли поиски 16-летней девушки. Она ушла из дома утром 16 июня, затем несколько раз была онлайн в мессенджере, а позже ее телефон стал недоступен. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения по пути следования подростка и увеселительные заведения, вместе с волонтерами обследовали чердаки, подвалы, береговую линию и лесной массив. "Недалеко от Усть-Кута экипаж проплывающего мимо судна заметил на берегу тело пропавшей. На кадрах видео, которым располагает полиция, можно увидеть, как школьница зашла на мост через реку, но на противоположном берегу не появилась", - сказал собеседник агентства. Местный портал "ИрСити" сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что школьница оставила предсмертное сообщение в закрытом телеграм-канале.
https://ria.ru/20230626/primore-1880379780.html
https://ria.ru/20230625/pozhar-1880368742.html
усть-кут
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-кут, иркутская область
Происшествия, Усть-Кут, Иркутская область
В Иркутской области нашли тело объявленной в розыск школьницы
МВД: в Иркутской области на берегу реки нашли тело объявленной в розыск школьницы
ИРКУТСК, 26 июн - РИА Новости. Тело пропавшей в Иркутской области школьницы обнаружили на берегу реки вблизи города Усть-Кут, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.
Ранее в Усть-Куте шли поиски 16-летней девушки. Она ушла из дома утром 16 июня, затем несколько раз была онлайн в мессенджере, а позже ее телефон стал недоступен. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения по пути следования подростка и увеселительные заведения, вместе с волонтерами обследовали чердаки, подвалы, береговую линию и лесной массив.
В Приморье нашли тело третьего из пропавших на реке детей
"Недалеко от Усть-Кута экипаж проплывающего мимо судна заметил на берегу тело пропавшей. На кадрах видео, которым располагает полиция, можно увидеть, как школьница зашла на мост через реку, но на противоположном берегу не появилась", - сказал собеседник агентства.
Местный портал "ИрСити" сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что школьница оставила предсмертное сообщение в закрытом телеграм-канале.
Число жертв при пожаре в подмосковном Королеве возросло до двух человек