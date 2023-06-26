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Лавров: Запад выдавал желаемое за действительное в ситуации с мятежом - РИА Новости, 26.06.2023
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16:01 26.06.2023 (обновлено: 16:55 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880509936.html
Лавров: Запад выдавал желаемое за действительное в ситуации с мятежом
Лавров: Запад выдавал желаемое за действительное в ситуации с мятежом - РИА Новости, 26.06.2023
Лавров: Запад выдавал желаемое за действительное в ситуации с мятежом
Западные СМИ, видимо, выдавали "желаемое за действительное", освещая события вокруг ситуации с мятежом лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил глава МИД... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:01
2023-06-26T16:55
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Западные СМИ, видимо, выдавали "желаемое за действительное", освещая события вокруг ситуации с мятежом лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью RT. "Наверное, желаемое за действительное, есть такой способ передавать то, что охватило наших западных коллег вчера и вечером в субботу. Я знакомился с тем, как освещаются события в России", — сказал министр, отвечая на вопрос о реакции западных СМИ на события 24 июня. Лавров обратился к сообщениям CNN, что США якобы были заранее проинформированы о готовящемся Пригожиным мятеже. "Они сообщили, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже, но решила об этом никому не рассказывать", — отметил министр. По его словам, США могли действовать так в надежде, что мятежники добьются своих целей."И на эту же мысль меня сподвигает еще одно сообщение CNN, которое прозвучало буквально вчера, со ссылкой на аналитиков американской разведки, где было сказано, что ожидалось, что поход Пригожина на Москву встретит гораздо большее сопротивление и будет намного более кровавым, чем это было на самом деле. Здесь такой косвенный ответ на ваш вопрос, чего ожидали", — добавил Лавров. В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным и тот принял его призыв остановить движение "Вагнера" на территории России и предложение о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880507220.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, попытка вооруженного мятежа
Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Попытка вооруженного мятежа
Лавров: Запад выдавал желаемое за действительное в ситуации с мятежом

Лавров: Запад выдавал желаемое за действительное, освещая события вокруг Пригожина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Западные СМИ, видимо, выдавали "желаемое за действительное", освещая события вокруг ситуации с мятежом лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью RT.
«
"Наверное, желаемое за действительное, есть такой способ передавать то, что охватило наших западных коллег вчера и вечером в субботу. Я знакомился с тем, как освещаются события в России", — сказал министр, отвечая на вопрос о реакции западных СМИ на события 24 июня.
Лавров обратился к сообщениям CNN, что США якобы были заранее проинформированы о готовящемся Пригожиным мятеже.
"Они сообщили, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже, но решила об этом никому не рассказывать", — отметил министр.
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По его словам, США могли действовать так в надежде, что мятежники добьются своих целей.
«
"И на эту же мысль меня сподвигает еще одно сообщение CNN, которое прозвучало буквально вчера, со ссылкой на аналитиков американской разведки, где было сказано, что ожидалось, что поход Пригожина на Москву встретит гораздо большее сопротивление и будет намного более кровавым, чем это было на самом деле. Здесь такой косвенный ответ на ваш вопрос, чего ожидали", — добавил Лавров.
В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
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Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным и тот принял его призыв остановить движение "Вагнера" на территории России и предложение о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.
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Запад вырыл себе могилу. Ниже падать некуда
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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