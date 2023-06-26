https://ria.ru/20230626/pozhary-1880584837.html
Met Office : дым от лесных пожаров в Канаде достиг Западной Европы
Met Office : дым от лесных пожаров в Канаде достиг Западной Европы - РИА Новости, 26.06.2023
Met Office : дым от лесных пожаров в Канаде достиг Западной Европы
Дым от лесных пожаров в Канаде достиг Западной Европы, сообщает Национальная метеорологическая служба Великобритании (Met Office) в своем в Twitter-аккаунте. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T21:25
2023-06-26T21:25
2023-06-26T21:25
канада
в мире
западная европа
атлантический океан
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Канаде достиг Западной Европы, сообщает Национальная метеорологическая служба Великобритании (Met Office) в своем в Twitter-аккаунте. "Дым от лесных пожаров в Канаде переместился через Атлантический океан и теперь виден на спутниковых снимках в Западной Европе", - говорится в сообщении метеослужбы. Из-за того, что дым находится высоко в атмосфере, это может послужить причиной ярких восходов и заходов солнца в ближайшие несколько дней, отмечается в сообщении. Ранее министр общественной безопасности Канады Билл Блэр признал, что ситуация с пожарами в Канаде является наихудшей в этом столетии. По его словам, около 5 тысяч специалистов работают над тушением пожаров в различных провинциях, включая Альберту, Квебек и Новую Шотландию, в стране находятся более тысячи "международных средств пожаротушения". Лесные пожары бушуют в Канаде на протяжении последних недель. Ими охвачены сразу несколько регионов страны, зафиксированы более 400 очагов возгорания, более 200 из них пока не удается контролировать.
https://ria.ru/20230610/pomosch-1877427837.html
канада
западная европа
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, в мире, западная европа, атлантический океан
Канада, В мире, Западная Европа, Атлантический океан
Met Office : дым от лесных пожаров в Канаде достиг Западной Европы
Met Office: дым от пожаров в Канаде переместился через Атлантику и достиг Западной Европы