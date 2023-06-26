https://ria.ru/20230626/pozhary-1880413835.html

В России за сутки потушили 26 природных пожаров

В России за сутки потушили 26 природных пожаров - РИА Новости, 26.06.2023

В России за сутки потушили 26 природных пожаров

В России за сутки потушили 26 природных пожаров на площади около тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:29

2023-06-26T10:29

2023-06-26T10:29

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В России за сутки потушили 26 природных пожаров на площади около тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25.06.2023 года в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 991 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 26 июня в России действовало 45 лесных пожаров на площади 22 923 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Алтайском крае - там действует один пожар на 9760 гектарах.

https://ria.ru/20230625/delo-1880370894.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, природные пожары в россии