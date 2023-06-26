https://ria.ru/20230626/pozhar-1880581763.html

Пожар в Ростовском зоопарке потушили

Пожар в Ростовском зоопарке потушили - РИА Новости, 26.06.2023

Пожар в Ростовском зоопарке потушили

В зоопарке Ростова-на-Дону потушили пожар, все животные и ценные экспонаты спасены, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T20:49

2023-06-26T20:49

2023-06-26T21:23

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростов-на-дону

происшествия

россия

европа

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В зоопарке Ростова-на-Дону потушили пожар, все животные и ценные экспонаты спасены, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале."В 20:35 пожар ликвидирован полностью. Сотрудники МЧС России не только спасли всех животных, но и вынесли из опасной зоны ценные экспонаты", — говорится в публикации.О возгорании в зоопарке на площади 300 квадратных метров стало известно вечером в понедельник. Из него эвакуировали животных, никто не пострадал. В здании обрушилась кровля. К тушению привлекли 48 человек и 17 единиц техники.Ростовский зоопарк — один из крупнейших в России и Европе, он занимает территорию почти в 57 гектаров, что, к примеру, в два с половиной раза больше, чем у московского. В зоопарке содержатся около пяти тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную книгу России.

https://ria.ru/20230625/pozhar-1880282526.html

ростов-на-дону

россия

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники МЧС спасают животных из горящего зоопарка Сотрудники МЧС спасают животных из горящего зоопарка 2023-06-26T20:49 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону, происшествия, россия, европа