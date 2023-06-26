https://ria.ru/20230626/pozhar-1880581763.html
Пожар в Ростовском зоопарке потушили
Пожар в Ростовском зоопарке потушили - РИА Новости, 26.06.2023
Пожар в Ростовском зоопарке потушили
В зоопарке Ростова-на-Дону потушили пожар, все животные и ценные экспонаты спасены, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:49
2023-06-26T20:49
2023-06-26T21:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростов-на-дону
происшествия
россия
европа
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В зоопарке Ростова-на-Дону потушили пожар, все животные и ценные экспонаты спасены, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале."В 20:35 пожар ликвидирован полностью. Сотрудники МЧС России не только спасли всех животных, но и вынесли из опасной зоны ценные экспонаты", — говорится в публикации.О возгорании в зоопарке на площади 300 квадратных метров стало известно вечером в понедельник. Из него эвакуировали животных, никто не пострадал. В здании обрушилась кровля. К тушению привлекли 48 человек и 17 единиц техники.Ростовский зоопарк — один из крупнейших в России и Европе, он занимает территорию почти в 57 гектаров, что, к примеру, в два с половиной раза больше, чем у московского. В зоопарке содержатся около пяти тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную книгу России.
https://ria.ru/20230625/pozhar-1880282526.html
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internet-group@rian.ru
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Сотрудники МЧС спасают животных из горящего зоопарка
Сотрудники МЧС спасают животных из горящего зоопарка
2023-06-26T20:49
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону, происшествия, россия, европа
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростов-на-Дону, Происшествия, Россия, Европа
Пожар в Ростовском зоопарке потушили
В зоопарке Ростова-на-Дону потушили пожар, все животные и ценные экспонаты спасены