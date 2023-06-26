https://ria.ru/20230626/pozhar-1880574714.html

В Ростове-на-Дону локализовали пожар в зоопарке

В Ростове-на-Дону локализовали пожар в зоопарке - РИА Новости, 26.06.2023

В Ростове-на-Дону локализовали пожар в зоопарке

Пожарные локализовали возгорание в музее на территории зоопарка в Ростове-на-Дону, сообщил представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:57

2023-06-26T19:57

2023-06-26T20:42

ростов-на-дону

происшествия

гу мчс по ростовской области

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880569106_0:208:960:748_1920x0_80_0_0_3406d72dadda7e29520fd2cf809d3fcd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в музее на территории зоопарка в Ростове-на-Дону, сообщил представитель ГУ МЧС России по региону."В 19:50 пожар локализован на площади 300 квадратных метров", — сказал он.О возгорании в зоопарке стало известно вечером в понедельник. Из него эвакуировали животных, никто не пострадал. К тушению привлекли 48 человек и 17 единиц техники.Ростовский зоопарк — один из крупнейших в России и Европе, он занимает территорию почти в 57 гектаров, что, к примеру, в два с половиной раза больше, чем у московского. В зоопарке содержатся около пяти тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную Книгу России.

https://ria.ru/20230625/pozhar-1880282526.html

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростов-на-дону, происшествия, гу мчс по ростовской области, россия