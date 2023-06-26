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В Ростове-на-Дону локализовали пожар в зоопарке
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в зоопарке - РИА Новости, 26.06.2023
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в зоопарке
Пожарные локализовали возгорание в музее на территории зоопарка в Ростове-на-Дону, сообщил представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:57
2023-06-26T19:57
2023-06-26T20:42
ростов-на-дону
происшествия
гу мчс по ростовской области
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в музее на территории зоопарка в Ростове-на-Дону, сообщил представитель ГУ МЧС России по региону."В 19:50 пожар локализован на площади 300 квадратных метров", — сказал он.О возгорании в зоопарке стало известно вечером в понедельник. Из него эвакуировали животных, никто не пострадал. К тушению привлекли 48 человек и 17 единиц техники.Ростовский зоопарк — один из крупнейших в России и Европе, он занимает территорию почти в 57 гектаров, что, к примеру, в два с половиной раза больше, чем у московского. В зоопарке содержатся около пяти тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную Книгу России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ростов-на-Дону, Происшествия, ГУ МЧС по Ростовской области, Россия
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в зоопарке
В Ростове-на-Дону локализовали возгорание в музее на территории зоопарка