Лавров рассказал о реакции посла США на события 24 июня в России
Лавров: посол США Трейси передала сигналы о непричастности Вашингтона к попытке мятежа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси во время контактов с российскими представителями по ситуации вокруг попытки вооруженного мятежа силами ЧВК "Вагнер" передала сигналы, что США "ни при чем", заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Когда вчера посол США Трейси общалась с российскими представителями, передавала сигналы. Сигналы эти заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что США очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", — сказал министр.
По его словам, Трейси особенно подчеркнула: Вашингтон исходит из того, что все происходящее — внутреннее дело России.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В то же время сегодня источник РИА Новости в Генпрокуратуре заявил, что этого не произошло.