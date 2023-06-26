https://ria.ru/20230626/posol-1880501754.html

Лавров рассказал о реакции посла США на события 24 июня в России

Лавров рассказал о реакции посла США на события 24 июня в России - РИА Новости, 26.06.2023

Лавров рассказал о реакции посла США на события 24 июня в России

Посол США в Москве Линн Трейси во время контактов с российскими представителями по ситуации вокруг попытки вооруженного мятежа силами ЧВК "Вагнер" передала... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:42

2023-06-26T15:42

2023-06-26T17:30

сергей лавров

россия

сша

попытка вооруженного мятежа

линн трейси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси во время контактов с российскими представителями по ситуации вокруг попытки вооруженного мятежа силами ЧВК "Вагнер" передала сигналы, что США "ни при чем", заявил глава МИД Сергей Лавров."Когда вчера посол США Трейси общалась с российскими представителями, передавала сигналы. Сигналы эти заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что США очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", — сказал министр.По его словам, Трейси особенно подчеркнула: Вашингтон исходит из того, что все происходящее — внутреннее дело России.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России.По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В то же время сегодня источник РИА Новости в Генпрокуратуре заявил, что этого не произошло.

https://ria.ru/20230625/ssha-1880355375.html

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, россия, сша, попытка вооруженного мятежа, линн трейси