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Лавров рассказал о реакции посла США на события 24 июня в России - РИА Новости, 26.06.2023
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15:42 26.06.2023 (обновлено: 17:30 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/posol-1880501754.html
Лавров рассказал о реакции посла США на события 24 июня в России
Лавров рассказал о реакции посла США на события 24 июня в России - РИА Новости, 26.06.2023
Лавров рассказал о реакции посла США на события 24 июня в России
Посол США в Москве Линн Трейси во время контактов с российскими представителями по ситуации вокруг попытки вооруженного мятежа силами ЧВК "Вагнер" передала... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:42
2023-06-26T17:30
сергей лавров
россия
сша
попытка вооруженного мятежа
линн трейси
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси во время контактов с российскими представителями по ситуации вокруг попытки вооруженного мятежа силами ЧВК "Вагнер" передала сигналы, что США "ни при чем", заявил глава МИД Сергей Лавров."Когда вчера посол США Трейси общалась с российскими представителями, передавала сигналы. Сигналы эти заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что США очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", — сказал министр.По его словам, Трейси особенно подчеркнула: Вашингтон исходит из того, что все происходящее — внутреннее дело России.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России.По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В то же время сегодня источник РИА Новости в Генпрокуратуре заявил, что этого не произошло.
https://ria.ru/20230625/ssha-1880355375.html
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
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сергей лавров, россия, сша, попытка вооруженного мятежа, линн трейси
Сергей Лавров, Россия, США, Попытка вооруженного мятежа, Линн Трейси
Лавров рассказал о реакции посла США на события 24 июня в России

Лавров: посол США Трейси передала сигналы о непричастности Вашингтона к попытке мятежа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси во время контактов с российскими представителями по ситуации вокруг попытки вооруженного мятежа силами ЧВК "Вагнер" передала сигналы, что США "ни при чем", заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Когда вчера посол США Трейси общалась с российскими представителями, передавала сигналы. Сигналы эти заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что США очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", — сказал министр.
По его словам, Трейси особенно подчеркнула: Вашингтон исходит из того, что все происходящее — внутреннее дело России.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
СМИ: грозное предупреждение Путина вызвало панику в США
25 июня, 19:36
Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В то же время сегодня источник РИА Новости в Генпрокуратуре заявил, что этого не произошло.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад поставил все на гражданскую войну в России
Вчера, 08:00
 
Сергей ЛавровРоссияСШАПопытка вооруженного мятежаЛинн Трейси
 
 
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