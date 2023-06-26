https://ria.ru/20230626/posobniki-1880451774.html
Глава Крыма заявил, что всех пособников украинских спецслужб ждет наказание
Глава Крыма заявил, что всех пособников украинских спецслужб ждет наказание - РИА Новости, 26.06.2023
Глава Крыма заявил, что всех пособников украинских спецслужб ждет наказание
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что всех пособников украинских спецслужб на полуострове ждет неминуемое наказание. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:11
2023-06-26T13:11
2023-06-26T13:11
безопасность
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_906b9503c7ff9b982a6da2c1e0f2f191.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что всех пособников украинских спецслужб на полуострове ждет неминуемое наказание. Ранее ФСБ сообщила, что два жителя Ялты задержаны за сотрудничество со спецслужбами Украины, они выражали готовность совершать в Крыму теракты. "Все пособники врага должны знать, что уйти от заслуженного наказания не удастся никому", - написал Аксенов. Он назвал эффективной работу силовиков и поблагодарил ФСБ за задержание этих двух ялтинцев. В начале мая ФСБ сообщила, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Целями были Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
https://ria.ru/20230614/lnr-1877987730.html
республика крым
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1f1c76241ce48b53e71f97d181bbeab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Безопасность, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Крыма заявил, что всех пособников украинских спецслужб ждет наказание
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание ялтинцев, сотрудничавших с украинскими спецслужбами