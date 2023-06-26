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Глава Крыма заявил, что всех пособников украинских спецслужб ждет наказание - РИА Новости, 26.06.2023
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13:11 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/posobniki-1880451774.html
Глава Крыма заявил, что всех пособников украинских спецслужб ждет наказание
Глава Крыма заявил, что всех пособников украинских спецслужб ждет наказание - РИА Новости, 26.06.2023
Глава Крыма заявил, что всех пособников украинских спецслужб ждет наказание
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что всех пособников украинских спецслужб на полуострове ждет неминуемое наказание. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:11
2023-06-26T13:11
безопасность
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что всех пособников украинских спецслужб на полуострове ждет неминуемое наказание. Ранее ФСБ сообщила, что два жителя Ялты задержаны за сотрудничество со спецслужбами Украины, они выражали готовность совершать в Крыму теракты. "Все пособники врага должны знать, что уйти от заслуженного наказания не удастся никому", - написал Аксенов. Он назвал эффективной работу силовиков и поблагодарил ФСБ за задержание этих двух ялтинцев. В начале мая ФСБ сообщила, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Целями были Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
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безопасность, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Безопасность, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Крыма заявил, что всех пособников украинских спецслужб ждет наказание

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание ялтинцев, сотрудничавших с украинскими спецслужбами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что всех пособников украинских спецслужб на полуострове ждет неминуемое наказание.
Ранее ФСБ сообщила, что два жителя Ялты задержаны за сотрудничество со спецслужбами Украины, они выражали готовность совершать в Крыму теракты.
"Все пособники врага должны знать, что уйти от заслуженного наказания не удастся никому", - написал Аксенов. Он назвал эффективной работу силовиков и поблагодарил ФСБ за задержание этих двух ялтинцев.
В начале мая ФСБ сообщила, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Целями были Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
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БезопасностьСергей Аксенов (политик)Республика КрымУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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