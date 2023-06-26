https://ria.ru/20230626/posobniki-1880451774.html

Глава Крыма заявил, что всех пособников украинских спецслужб ждет наказание

Глава Крыма заявил, что всех пособников украинских спецслужб ждет наказание - РИА Новости, 26.06.2023

Глава Крыма заявил, что всех пособников украинских спецслужб ждет наказание

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что всех пособников украинских спецслужб на полуострове ждет неминуемое наказание. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:11

2023-06-26T13:11

2023-06-26T13:11

безопасность

сергей аксенов (политик)

республика крым

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что всех пособников украинских спецслужб на полуострове ждет неминуемое наказание. Ранее ФСБ сообщила, что два жителя Ялты задержаны за сотрудничество со спецслужбами Украины, они выражали готовность совершать в Крыму теракты. "Все пособники врага должны знать, что уйти от заслуженного наказания не удастся никому", - написал Аксенов. Он назвал эффективной работу силовиков и поблагодарил ФСБ за задержание этих двух ялтинцев. В начале мая ФСБ сообщила, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Целями были Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.

https://ria.ru/20230614/lnr-1877987730.html

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украина

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Кирилл Волков

безопасность, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр