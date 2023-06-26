https://ria.ru/20230626/porazheniya-1880381646.html
В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений
В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений - РИА Новости, 26.06.2023
В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений
написал обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T03:45
2023-06-26T03:45
2023-06-26T03:45
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ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Западная военная техника не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности русского оружия, написал обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен."У русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские. Россия также может использовать большое количество беспилотных летательных аппаратов как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил. Российские вертолеты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники", — заявил он.Кроме того, у российской армии много артиллерийских и ракетных установок, а также эффективных противотанковых комплексов, добавил журналист.Как отметил обозреватель, Киеву поставили современную западную технику, тем не менее танки Leopard и боевые машины Bradley оказались уничтожены.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880377085.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", нато
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", НАТО
В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений
Atlantic: западная техника не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности русского оружия