Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/porazheniya-1880381646.html
В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений
В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений - РИА Новости, 26.06.2023
В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений
написал обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T03:45
2023-06-26T03:45
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407590_134:0:1171:583_1920x0_80_0_0_9335904bd015145040d3490f67d2211f.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Западная военная техника не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности русского оружия, написал обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен."У русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские. Россия также может использовать большое количество беспилотных летательных аппаратов как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил. Российские вертолеты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники", — заявил он.Кроме того, у российской армии много артиллерийских и ракетных установок, а также эффективных противотанковых комплексов, добавил журналист.Как отметил обозреватель, Киеву поставили современную западную технику, тем не менее танки Leopard и боевые машины Bradley оказались уничтожены.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880377085.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407590_0:36:830:659_1920x0_80_0_0_cc781554cab7897a6c7dae53f6c5eef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", нато
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", НАТО
В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений

Atlantic: западная техника не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности русского оружия

Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Западная военная техника не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности русского оружия, написал обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен.
«
"У русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские. Россия также может использовать большое количество беспилотных летательных аппаратов как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил. Российские вертолеты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники", — заявил он.
Кроме того, у российской армии много артиллерийских и ракетных установок, а также эффективных противотанковых комплексов, добавил журналист.
Как отметил обозреватель, Киеву поставили современную западную технику, тем не менее танки Leopard и боевые машины Bradley оказались уничтожены.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
"Никто не согласился". В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине
Вчера, 01:05
 
В миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала