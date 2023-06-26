https://ria.ru/20230626/porazheniya-1880381646.html

В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений

В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений - РИА Новости, 26.06.2023

В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений

написал обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T03:45

2023-06-26T03:45

2023-06-26T03:45

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вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

нато

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Западная военная техника не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности русского оружия, написал обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен."У русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские. Россия также может использовать большое количество беспилотных летательных аппаратов как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил. Российские вертолеты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники", — заявил он.Кроме того, у российской армии много артиллерийских и ракетных установок, а также эффективных противотанковых комплексов, добавил журналист.Как отметил обозреватель, Киеву поставили современную западную технику, тем не менее танки Leopard и боевые машины Bradley оказались уничтожены.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230626/ukraina-1880377085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", нато