https://ria.ru/20230626/pokhorony-1880383973.html

Власти Приморья помогут с похоронами утонувших детей

Власти Приморья помогут с похоронами утонувших детей - РИА Новости, 26.06.2023

Власти Приморья помогут с похоронами утонувших детей

Власти Приморского края окажут помощь с организацией похорон утонувших в реке Арсеньевка детей, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T05:25

2023-06-26T05:25

2023-06-26T05:25

приморский край

яковлевский район

олег кожемяко

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Власти Приморского края окажут помощь с организацией похорон утонувших в реке Арсеньевка детей, сообщил губернатор Олег Кожемяко. В субботу четыре ребенка восьми, десяти и 12 лет без присмотра взрослых ушли купаться на реку Арсеньевка в Яковлевском районе края. Один из детей, мальчик, начал тонуть и звать на помощь друзей, они бросились к нему, но были снесены течением. В итоге один из детей зацепился за корягу, вылез на берег и позвонил маме, а остальные пропали. Об обнаружении тел двух детей стало известно в воскресенье, о нахождении тела третьего пропавшего сообщили в понедельник. "Горе родителей невосполнимо, и мы еще раз выражаем искренние соболезнования им и, конечно, сделаем все возможное, чтобы помочь и в организации всех похоронных мероприятий", - сказал губернатор Приморья в видео, опубликованном в его телеграм-канале. Кожемяко также призвал учить детей навыкам плавания, чтобы "оградить их от таких необдуманных действий, от неподготовленности".

https://ria.ru/20230626/proisshestvie-1880381819.html

https://ria.ru/20230625/donetsk-1880360510.html

приморский край

яковлевский район

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приморский край, яковлевский район, олег кожемяко, общество