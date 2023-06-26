https://ria.ru/20230626/pokhorony-1880383973.html
Власти Приморья помогут с похоронами утонувших детей
Власти Приморья помогут с похоронами утонувших детей - РИА Новости, 26.06.2023
Власти Приморья помогут с похоронами утонувших детей
Власти Приморского края окажут помощь с организацией похорон утонувших в реке Арсеньевка детей, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T05:25
2023-06-26T05:25
2023-06-26T05:25
приморский край
яковлевский район
олег кожемяко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_0:251:4912:3014_1920x0_80_0_0_0323e19bf62869e9af50094d44a4f682.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Власти Приморского края окажут помощь с организацией похорон утонувших в реке Арсеньевка детей, сообщил губернатор Олег Кожемяко. В субботу четыре ребенка восьми, десяти и 12 лет без присмотра взрослых ушли купаться на реку Арсеньевка в Яковлевском районе края. Один из детей, мальчик, начал тонуть и звать на помощь друзей, они бросились к нему, но были снесены течением. В итоге один из детей зацепился за корягу, вылез на берег и позвонил маме, а остальные пропали. Об обнаружении тел двух детей стало известно в воскресенье, о нахождении тела третьего пропавшего сообщили в понедельник. "Горе родителей невосполнимо, и мы еще раз выражаем искренние соболезнования им и, конечно, сделаем все возможное, чтобы помочь и в организации всех похоронных мероприятий", - сказал губернатор Приморья в видео, опубликованном в его телеграм-канале. Кожемяко также призвал учить детей навыкам плавания, чтобы "оградить их от таких необдуманных действий, от неподготовленности".
https://ria.ru/20230626/proisshestvie-1880381819.html
https://ria.ru/20230625/donetsk-1880360510.html
приморский край
яковлевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_280:0:4632:3264_1920x0_80_0_0_4ba8d8da0c4f3b1281c9c4d2d430d713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, яковлевский район, олег кожемяко, общество
Приморский край, Яковлевский район, Олег Кожемяко, Общество
Власти Приморья помогут с похоронами утонувших детей
Губернатор Кожемяко: власти Приморья окажут помощь с организацией похорон утонувших детей