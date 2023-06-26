https://ria.ru/20230626/pogoda-1880389239.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 26.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:02
2023-06-26T08:02
2023-06-26T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве облачно с прояснениями, вечером местами возможен кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 23-25 градусов, по Московской области плюс 21-26 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
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москва
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Котилевская: в Москве в понедельник ожидаются дожди и до плюс 25 градусов