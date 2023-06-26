https://ria.ru/20230626/pogoda-1880389239.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 26.06.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:02

2023-06-26T08:02

2023-06-26T08:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве облачно с прояснениями, вечером местами возможен кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 23-25 градусов, по Московской области плюс 21-26 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

https://ria.ru/20230621/iyul-1879545038.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье)