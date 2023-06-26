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Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48 - РИА Новости, 26.06.2023
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09:29 26.06.2023 (обновлено: 10:34 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/pogibshie-1880402399.html
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48 - РИА Новости, 26.06.2023
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
Общее число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 48, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:29
2023-06-26T10:34
разрушение каховской гэс
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Общее число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 48, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, на утро понедельника число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 48 человек", — сказал собеседник агентства. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра.СК возбудил уголовное дело о теракте.
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разрушение каховской гэс, происшествия, херсонская область
Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия, Херсонская область
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48

Общее число погибших при прорыве Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 48

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Затопленное село Корсунка в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Общее число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 48, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, на утро понедельника число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 48 человек", — сказал собеседник агентства.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Разрушение Каховской ГЭСПроисшествияХерсонская область
 
 
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