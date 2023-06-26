https://ria.ru/20230626/pogibshie-1880402399.html

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48 - РИА Новости, 26.06.2023

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48

Общее число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 48, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:29

2023-06-26T09:29

2023-06-26T10:34

разрушение каховской гэс

происшествия

херсонская область

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Общее число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 48, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, на утро понедельника число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 48 человек", — сказал собеседник агентства. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра.СК возбудил уголовное дело о теракте.

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

разрушение каховской гэс, происшествия, херсонская область