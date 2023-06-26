https://ria.ru/20230626/pogibshie-1880402399.html
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48 - РИА Новости, 26.06.2023
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
Общее число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 48, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:29
2023-06-26T09:29
2023-06-26T10:34
разрушение каховской гэс
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Общее число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 48, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, на утро понедельника число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 48 человек", — сказал собеседник агентства. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра.СК возбудил уголовное дело о теракте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разрушение каховской гэс, происшествия, херсонская область
Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия, Херсонская область
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
Общее число погибших при прорыве Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 48
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Общее число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 48, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, на утро понедельника число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 48 человек", — сказал собеседник агентства.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра.
СК
возбудил уголовное дело о теракте.