https://ria.ru/20230626/peregovory-1880410684.html
Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии
Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии - РИА Новости, 26.06.2023
Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в понедельник проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом во время визита в Дамаск,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:10
2023-06-26T10:10
2023-06-26T10:16
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей вершинин
россия
сирия
башар асад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517020_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d1de5cab47529a29765718ed401ccb6.jpg
ДАМАСК, 26 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в понедельник проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом во время визита в Дамаск, сообщил РИА Новости источник в МИД Сирии. "Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Фейсал аль-Микдад проведут встречу с заместителем министра иностранных дел России, гостем в Дамаске", - отметил источник. Переговоры с Вершининым в Дамаске пройдут после проведения встречи заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Ирана и Турции в Астане.
https://ria.ru/20230623/siriya-1880101277.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517020_597:210:3048:2048_1920x0_80_0_0_e285ae075a83629a801afbb0a4550d2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, россия, сирия, башар асад
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Вершинин, Россия, Сирия, Башар Асад
Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии
Замглавы МИД Вершинин проведет переговоры с президентом Сирии Асадом в Дамаске