https://ria.ru/20230626/peregovory-1880410684.html

Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии

Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии - РИА Новости, 26.06.2023

Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в понедельник проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом во время визита в Дамаск,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:10

2023-06-26T10:10

2023-06-26T10:16

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей вершинин

россия

сирия

башар асад

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ДАМАСК, 26 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в понедельник проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом во время визита в Дамаск, сообщил РИА Новости источник в МИД Сирии. "Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Фейсал аль-Микдад проведут встречу с заместителем министра иностранных дел России, гостем в Дамаске", - отметил источник. Переговоры с Вершининым в Дамаске пройдут после проведения встречи заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Ирана и Турции в Астане.

https://ria.ru/20230623/siriya-1880101277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, россия, сирия, башар асад