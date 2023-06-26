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Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии - РИА Новости, 26.06.2023
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10:10 26.06.2023 (обновлено: 10:16 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/peregovory-1880410684.html
Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии
Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии - РИА Новости, 26.06.2023
Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в понедельник проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом во время визита в Дамаск,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:10
2023-06-26T10:16
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей вершинин
россия
сирия
башар асад
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ДАМАСК, 26 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в понедельник проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом во время визита в Дамаск, сообщил РИА Новости источник в МИД Сирии. "Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Фейсал аль-Микдад проведут встречу с заместителем министра иностранных дел России, гостем в Дамаске", - отметил источник. Переговоры с Вершининым в Дамаске пройдут после проведения встречи заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Ирана и Турции в Астане.
https://ria.ru/20230623/siriya-1880101277.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, россия, сирия, башар асад
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Вершинин, Россия, Сирия, Башар Асад
Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии

Замглавы МИД Вершинин проведет переговоры с президентом Сирии Асадом в Дамаске

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 26 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в понедельник проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом во время визита в Дамаск, сообщил РИА Новости источник в МИД Сирии.
"Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Фейсал аль-Микдад проведут встречу с заместителем министра иностранных дел России, гостем в Дамаске", - отметил источник.
Переговоры с Вершининым в Дамаске пройдут после проведения встречи заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Ирана и Турции в Астане.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ВершининРоссияСирияБашар Асад
 
 
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