https://ria.ru/20230626/ogranicheniya-1880408873.html

В Подмосковье сняли ограничения, введенные из-за режима КТО

В Подмосковье сняли ограничения, введенные из-за режима КТО - РИА Новости, 26.06.2023

В Подмосковье сняли ограничения, введенные из-за режима КТО

Ограничения, введенные из-за режима контртеррористической операции в Московской области, сняты, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:52

2023-06-26T09:52

2023-06-26T10:24

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

попытка вооруженного мятежа

новости подмосковья

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ограничения, введенные из-за режима контртеррористической операции в Московской области, сняты, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева."Постановляю: 1. Признать утратившим силу постановление губернатора Московской области от 24.06.2023 No 153-MT проведением на "О введении отдельных ограничений, связанных территории Московской области контртеррористической операции", - говорится в документе.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей в субботу был введен режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, попытка вооруженного мятежа