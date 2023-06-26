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В Подмосковье сняли ограничения, введенные из-за режима КТО - РИА Новости, 26.06.2023
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Новости Подмосковья
 
09:52 26.06.2023 (обновлено: 10:24 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/ogranicheniya-1880408873.html
В Подмосковье сняли ограничения, введенные из-за режима КТО
В Подмосковье сняли ограничения, введенные из-за режима КТО - РИА Новости, 26.06.2023
В Подмосковье сняли ограничения, введенные из-за режима КТО
Ограничения, введенные из-за режима контртеррористической операции в Московской области, сняты, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:52
2023-06-26T10:24
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
попытка вооруженного мятежа
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ограничения, введенные из-за режима контртеррористической операции в Московской области, сняты, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева."Постановляю: 1. Признать утратившим силу постановление губернатора Московской области от 24.06.2023 No 153-MT проведением на "О введении отдельных ограничений, связанных территории Московской области контртеррористической операции", - говорится в документе.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей в субботу был введен режим контртеррористической операции.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, попытка вооруженного мятежа
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Попытка вооруженного мятежа, Новости Подмосковья
В Подмосковье сняли ограничения, введенные из-за режима КТО

Губернатор Воробьев снял в Подмосковье ограничения, введенные из-за режима КТО

© РИА Новости / Григорий СысоевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ограничения, введенные из-за режима контртеррористической операции в Московской области, сняты, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
"Постановляю: 1. Признать утратившим силу постановление губернатора Московской области от 24.06.2023 No 153-MT проведением на "О введении отдельных ограничений, связанных территории Московской области контртеррористической операции", - говорится в документе.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей в субботу был введен режим контртеррористической операции.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПопытка вооруженного мятежа
 
 
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