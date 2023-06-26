ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПовреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка
Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 05.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 05.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 06.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 07.10 по Донецку (Кировский и Куйбышевский районы) было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.