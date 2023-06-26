Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска с 17.30 по 19.55 выпустили 18 снарядов по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
Затем в 18.15 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району, а в 19.55 были выпущены еще семь снарядов того же калибра по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.