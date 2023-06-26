https://ria.ru/20230626/obstrel-1880579231.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 26.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска с 17.30 по 19.55 выпустили 18 снарядов по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T20:29

2023-06-26T20:29

2023-06-26T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

украина

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска с 17.30 по 19.55 выпустили 18 снарядов по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.Затем в 18.15 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району, а в 19.55 были выпущены еще семь снарядов того же калибра по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

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украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк