https://ria.ru/20230626/obstrel-1880543248.html
Волонтеры Народного фронта попали под обстрел в Алешках
Волонтеры Народного фронта попали под обстрел в Алешках - РИА Новости, 26.06.2023
Волонтеры Народного фронта попали под обстрел в Алешках
Группа волонтеров Народного фронта попадала под обстрел в Алешках в Херсонской области, говорится в телеграм-канале общероссийского движения. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:31
2023-06-26T17:31
2023-06-26T17:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875351635_0:134:2540:1563_1920x0_80_0_0_4bee09754c8972041285440970ef41e2.png
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа волонтеров Народного фронта попадала под обстрел в Алешках в Херсонской области, говорится в телеграм-канале общероссийского движения. "Группа волонтёров от Народного фронта попала под обстрел в Алёшках", - сказано в сообщении. Отмечается, что волонтеры раздавали жителям питьевую воду, когда рядом прогремел мощный взрыв. Ранее администрация Новокаховского городского округа сообщила, что украинские войска за сутки выпустили около ста снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875351635_140:0:2401:1696_1920x0_80_0_0_f5aef6d9a55df6d86b74b62fec66ccd5.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия
Волонтеры Народного фронта попали под обстрел в Алешках
Группа волонтеров Народного фронта попала под обстрел в Алешках в Херсонской области