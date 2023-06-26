https://ria.ru/20230626/obstrel-1880543248.html

Волонтеры Народного фронта попали под обстрел в Алешках

Волонтеры Народного фронта попали под обстрел в Алешках - РИА Новости, 26.06.2023

Волонтеры Народного фронта попали под обстрел в Алешках

Группа волонтеров Народного фронта попадала под обстрел в Алешках в Херсонской области, говорится в телеграм-канале общероссийского движения. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:31

2023-06-26T17:31

2023-06-26T17:31

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа волонтеров Народного фронта попадала под обстрел в Алешках в Херсонской области, говорится в телеграм-канале общероссийского движения. "Группа волонтёров от Народного фронта попала под обстрел в Алёшках", - сказано в сообщении. Отмечается, что волонтеры раздавали жителям питьевую воду, когда рядом прогремел мощный взрыв. Ранее администрация Новокаховского городского округа сообщила, что украинские войска за сутки выпустили около ста снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

херсонская область

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2023

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херсонская область , россия