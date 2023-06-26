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Волонтеры Народного фронта попали под обстрел в Алешках - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/obstrel-1880543248.html
Волонтеры Народного фронта попали под обстрел в Алешках
Волонтеры Народного фронта попали под обстрел в Алешках - РИА Новости, 26.06.2023
Волонтеры Народного фронта попали под обстрел в Алешках
Группа волонтеров Народного фронта попадала под обстрел в Алешках в Херсонской области, говорится в телеграм-канале общероссийского движения. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:31
2023-06-26T17:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа волонтеров Народного фронта попадала под обстрел в Алешках в Херсонской области, говорится в телеграм-канале общероссийского движения. "Группа волонтёров от Народного фронта попала под обстрел в Алёшках", - сказано в сообщении. Отмечается, что волонтеры раздавали жителям питьевую воду, когда рядом прогремел мощный взрыв. Ранее администрация Новокаховского городского округа сообщила, что украинские войска за сутки выпустили около ста снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области.
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херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия
Волонтеры Народного фронта попали под обстрел в Алешках

Группа волонтеров Народного фронта попала под обстрел в Алешках в Херсонской области

© Фото предоставлено пресс-службой "Народного фронта""Народный фронт"
Народный фронт
© Фото предоставлено пресс-службой "Народного фронта"
"Народный фронт". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа волонтеров Народного фронта попадала под обстрел в Алешках в Херсонской области, говорится в телеграм-канале общероссийского движения.
"Группа волонтёров от Народного фронта попала под обстрел в Алёшках", - сказано в сообщении.
Отмечается, что волонтеры раздавали жителям питьевую воду, когда рядом прогремел мощный взрыв.
Ранее администрация Новокаховского городского округа сообщила, что украинские войска за сутки выпустили около ста снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области.
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