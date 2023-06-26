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Чернышенко рассказал о работе горячей линии 122 во время событий 24 июня - РИА Новости, 26.06.2023
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13:39 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/obrascheniya-1880460617.html
Чернышенко рассказал о работе горячей линии 122 во время событий 24 июня
Чернышенко рассказал о работе горячей линии 122 во время событий 24 июня - РИА Новости, 26.06.2023
Чернышенко рассказал о работе горячей линии 122 во время событий 24 июня
Горячая линия по информированию граждан 122 за 24 июня приняла 2,5 тысячи обращений, что на 70% больше обычного, информирование россиян о текущей ситуации... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:39
2023-06-26T13:39
россия
дмитрий чернышенко
общество
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Горячая линия по информированию граждан 122 за 24 июня приняла 2,5 тысячи обращений, что на 70% больше обычного, информирование россиян о текущей ситуации продолжается, отрабатываются фейки и опровергается недостоверная информация, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Минцифры была оперативно обеспечена техническая готовность к приему звонков службы 122, на линию поступило 2,5 тысячи обращений за 24 июня, что на 70% больше обычного. АНО Диалог, АНО Национальные приоритеты, включая ресурсы "Объясняем.рф" оперативно информировали граждан о текущей ситуации, в том числе по вводимым ограничительным мерам в ряде регионов. Информирование продолжается, отрабатываются фейки и опровергается недостоверная информация", - сказал Чернышенко в ходе совещания премьер-министра России Михаилом Мишустиным с правительством. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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россия, дмитрий чернышенко, общество, попытка вооруженного мятежа
Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество, Попытка вооруженного мятежа
Чернышенко рассказал о работе горячей линии 122 во время событий 24 июня

Вице-премьер Чернышенко: горячая линия 122 за 24 июня приняла 2500 обращений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Горячая линия по информированию граждан 122 за 24 июня приняла 2,5 тысячи обращений, что на 70% больше обычного, информирование россиян о текущей ситуации продолжается, отрабатываются фейки и опровергается недостоверная информация, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Минцифры была оперативно обеспечена техническая готовность к приему звонков службы 122, на линию поступило 2,5 тысячи обращений за 24 июня, что на 70% больше обычного. АНО Диалог, АНО Национальные приоритеты, включая ресурсы "Объясняем.рф" оперативно информировали граждан о текущей ситуации, в том числе по вводимым ограничительным мерам в ряде регионов. Информирование продолжается, отрабатываются фейки и опровергается недостоверная информация", - сказал Чернышенко в ходе совещания премьер-министра России Михаилом Мишустиным с правительством.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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