https://ria.ru/20230626/obrascheniya-1880460617.html

Чернышенко рассказал о работе горячей линии 122 во время событий 24 июня

Чернышенко рассказал о работе горячей линии 122 во время событий 24 июня - РИА Новости, 26.06.2023

Чернышенко рассказал о работе горячей линии 122 во время событий 24 июня

Горячая линия по информированию граждан 122 за 24 июня приняла 2,5 тысячи обращений, что на 70% больше обычного, информирование россиян о текущей ситуации... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:39

2023-06-26T13:39

2023-06-26T13:39

россия

дмитрий чернышенко

общество

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Горячая линия по информированию граждан 122 за 24 июня приняла 2,5 тысячи обращений, что на 70% больше обычного, информирование россиян о текущей ситуации продолжается, отрабатываются фейки и опровергается недостоверная информация, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Минцифры была оперативно обеспечена техническая готовность к приему звонков службы 122, на линию поступило 2,5 тысячи обращений за 24 июня, что на 70% больше обычного. АНО Диалог, АНО Национальные приоритеты, включая ресурсы "Объясняем.рф" оперативно информировали граждан о текущей ситуации, в том числе по вводимым ограничительным мерам в ряде регионов. Информирование продолжается, отрабатываются фейки и опровергается недостоверная информация", - сказал Чернышенко в ходе совещания премьер-министра России Михаилом Мишустиным с правительством. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, дмитрий чернышенко, общество, попытка вооруженного мятежа