https://ria.ru/20230626/oborudovanie-1880435765.html

Кузбасс получил новое оборудование для реабилитации участников СВО

Кузбасс получил новое оборудование для реабилитации участников СВО - РИА Новости, 26.06.2023

Кузбасс получил новое оборудование для реабилитации участников СВО

Кузбасс получил новое оборудование для реабилитации участников специальной военной операции после травм и операций, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:02

2023-06-26T12:02

2023-06-26T12:28

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 26 июн – РИА Новости. Кузбасс получил новое оборудование для реабилитации участников специальной военной операции после травм и операций, сообщает пресс-служба правительства региона. "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком получил аппараты роботизированной и механизированной реабилитационной терапии. Они приобретены на средства нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется… по инициативе президента России Владимира Путина", – говорится в сообщении. Отмечается, что уже второе в Кузбассе реабилитационное отделение для участников СВО открыто в центре охраны здоровья шахтеров 1 июня этого года. С бойцами работают лучшие врачи региона, помогают им восстановиться после контузий, тяжелых травм, инсультов, ранений и операций. Новое оборудование общей стоимостью 7,1 миллиона рублей позволит проводить реабилитацию пациентов на более высоком уровне. "Реабилитация — один из важнейших этапов восстановления после сложного лечения. Новое оборудование позволит нашим врачам в прямом смысле слова ставить пациентов на ноги. Полученный по нацпроекту комплекс лечебных тренажеров будут использовать для реабилитации наших героев — земляков, которые получили ранения, защищая Родину в зоне СВО. Наша общая задача — как можно скорее вернуть им здоровье", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в комплекс реабилитационного оборудования входят велоэргометр, тренажер для верхних конечностей и разные виды артромотов для пассивной, активно-пассивной и активной разработки конечностей. Аппараты позволяют проводить комплекс профилактических, лечебных и восстановительных упражнений для разработки тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов, что в целом способствует повышению функциональности всего организма. "Новое оборудование позволяет начинать максимально раннее и безболезненное восстановление пациентов после травм, операций, в частности, после инсультов, воспалений суставов, операций на позвоночнике и крупных суставах. Сегодня оно уже применяется для реабилитации первых пациентов, проходящих лечение в новом отделении медицинской реабилитации, среди которых трое — участники СВО", — приводятся в сообщении слова заведующей отделением медицинской реабилитации Натальи Кобелевой. Современные беговые дорожки с биологической обратной связью — это комплексные системы, которые помогают в активизации и восстановлении пациентов с нарушениями координации, а также в проведении диагностики после травм и операций. Подвесные реабилитационные системы для безопасной вертикализации пациента и восстановления навыков ходьбы облегчают процесс выполнения физических упражнений и обеспечивают разгрузку веса тела. Системы регулируются под параметры пациента, позволяют использовать их с другими тренажерами для достижения максимального эффекта лечения. Современное специализированное оборудование будет использоваться как на стационарном, так и на амбулаторном этапах лечения.

https://ria.ru/20230607/medkolledzh-1876639852.html

https://ria.ru/20230605/kuzbass-1876178902.html

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, ленинск-кузнецкий, сергей цивилев