https://ria.ru/20230626/nto-1880086772.html

Ефимов: две тысячи НТО передали бизнесу по итогам городских торгов

Ефимов: две тысячи НТО передали бизнесу по итогам городских торгов - РИА Новости, 26.06.2023

Ефимов: две тысячи НТО передали бизнесу по итогам городских торгов

Предприниматели Москвы за пять лет получили по итогам городских торгов около 2 тысяч нестационарных торговых объектов (НТО), сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:10

2023-06-26T14:10

2023-06-26T14:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предприниматели Москвы за пять лет получили по итогам городских торгов около 2 тысяч нестационарных торговых объектов (НТО), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Участие в городских торгах по НТО, которые проводятся с 2018 года, позволяет предпринимателям открывать бизнес с минимальными вложениями в популярных общественных пространствах. С победителями торгов город заключает договоры на пять лет: инвесторам передаются в пользование готовые НТО или же выделяются участки под их размещение", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, самыми популярными у предпринимателей стали киоски для продажи еды и напитков, которых было реализовано свыше 600 единиц. Также на торги выставляются НТО под пункты проката спортивного инвентаря, тележки для продажи мороженого и напитков, бахчевые развалы, елочные базары. Список объектов размещен на Инвестиционном портале Москвы.

https://ria.ru/20230619/moskva-1879072520.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва