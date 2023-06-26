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Ефимов: две тысячи НТО передали бизнесу по итогам городских торгов
Ефимов: две тысячи НТО передали бизнесу по итогам городских торгов - РИА Новости, 26.06.2023
Ефимов: две тысячи НТО передали бизнесу по итогам городских торгов
Предприниматели Москвы за пять лет получили по итогам городских торгов около 2 тысяч нестационарных торговых объектов (НТО), сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:10
2023-06-26T14:10
2023-06-26T14:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предприниматели Москвы за пять лет получили по итогам городских торгов около 2 тысяч нестационарных торговых объектов (НТО), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Участие в городских торгах по НТО, которые проводятся с 2018 года, позволяет предпринимателям открывать бизнес с минимальными вложениями в популярных общественных пространствах. С победителями торгов город заключает договоры на пять лет: инвесторам передаются в пользование готовые НТО или же выделяются участки под их размещение", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, самыми популярными у предпринимателей стали киоски для продажи еды и напитков, которых было реализовано свыше 600 единиц. Также на торги выставляются НТО под пункты проката спортивного инвентаря, тележки для продажи мороженого и напитков, бахчевые развалы, елочные базары. Список объектов размещен на Инвестиционном портале Москвы.
https://ria.ru/20230619/moskva-1879072520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предприниматели Москвы за пять лет получили по итогам городских торгов около 2 тысяч нестационарных торговых объектов (НТО), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Участие в городских торгах по НТО, которые проводятся с 2018 года, позволяет предпринимателям открывать бизнес с минимальными вложениями в популярных общественных пространствах. С победителями торгов город заключает договоры на пять лет: инвесторам передаются в пользование готовые НТО или же выделяются участки под их размещение", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, самыми популярными у предпринимателей стали киоски для продажи еды и напитков, которых было реализовано свыше 600 единиц. Также на торги выставляются НТО под пункты проката спортивного инвентаря, тележки для продажи мороженого и напитков, бахчевые развалы, елочные базары. Список объектов размещен на Инвестиционном портале Москвы
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