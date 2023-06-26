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Премьер Греции назначил новый состав правительства - РИА Новости, 26.06.2023
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18:49 26.06.2023 (обновлено: 19:07 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/naznacheniya-1880562796.html
Премьер Греции назначил новый состав правительства
Премьер Греции назначил новый состав правительства - РИА Новости, 26.06.2023
Премьер Греции назначил новый состав правительства
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назначил министром иностранных дел страны Йоргоса Герапетритиса, министром национальной обороны – экс-главу МИДа... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:49
2023-06-26T19:07
в мире
греция
сша
никос дендиас
кириакос мицотакис
макис воридис
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АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назначил министром иностранных дел страны Йоргоса Герапетритиса, министром национальной обороны – экс-главу МИДа Никоса Дендиаса. Состав кабинета объявил на брифинге в генеральном секретариате информации и коммуникаций новый пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис, его транслировал телеканал ERTnews. Герапетритис в предыдущем кабинете Мицотакиса был государственным министром, он занимался урегулированием ситуации с массовым прослушиванием политиков, чиновников и журналистов. После крупнейшей в истории Греции железнодорожной аварии Герапетритис по совместительству возглавил министерство транспорта и инфраструктуры. Заместителями главы МИД стали Йоргос Коцирас, Александра Пападопулу, работавшая послом в США, и Костас Франкояннис. Назначенный министром национальной обороны Никос Дендиас возглавлял МИД с июля 2019 года до мая 2023 года. Заместителями министра обороны назначены Яннис Кефалояннис и Никос Хардалиас. Официальным представителем правительства назначен Павлос Маринакис - секретарь политического комитета "Новой демократии". Костис Хатзидакис назначен министром национальной экономики и финансов. Министерство инфраструктуры и транспорта возглавил экс-министр финансов Христос Стайкурас, министерство окружающей среды и энергетики - Теодорос Скилакакис. Министром защиты граждан назначен Нотис Митаракис, бывший министр по делам миграции. Министром туризма стала Ольга Кефалоянни, несколько лет назад занимавшая эту должность. Пост министра культуры сохранила Лина Мендони. Министерство иммиграции и убежища возглавил Димитрис Кериди. Образовано новое министерство социальной сплоченности и семьи, министром стала София Захараки. Министерство судоходства и островной политики возглавил Милтиадис Варвициотис, министерство климатических кризисов и гражданской защиты - Василис Кикилиас. Государственными министрами назначены Макис Воридис, Ставрос Папаставру и Акис Скерцос. Заместитель министра при премьер-министре и директором канцелярии премьер-министра - Яннис Братакос. Заместителем министра при премьер-министре - Танасис Контогеоргис. Маринакис сообщил, что парламентская группа "Новой демократии" выдвинет на пост спикера парламента Константиноса Тасуласа. "Приведение к присяге нового правительства состоится завтра, в 13:00, в Президентском дворце, после чего последует процесс передачи и приема министерств. Первое заседание нового Совета министров в полном составе состоится послезавтра, в среду, во Дворце Максима", - сказал Маринакис.
https://ria.ru/20230625/gretsiya-1879953150.html
https://ria.ru/20230626/gretsiya-1880565541.html
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в мире, греция, сша, никос дендиас, кириакос мицотакис, макис воридис
В мире, Греция, США, Никос Дендиас, Кириакос Мицотакис, Макис Воридис
Премьер Греции назначил новый состав правительства

Премьер Греции Мицотакис назначил главой МИД Герапетритиса, министром обороны — Дендиаса

© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаги Греции и Евросоюза у здания министерства в Афинах
Флаги Греции и Евросоюза у здания министерства в Афинах - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаги Греции и Евросоюза у здания министерства в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назначил министром иностранных дел страны Йоргоса Герапетритиса, министром национальной обороны – экс-главу МИДа Никоса Дендиаса.
Состав кабинета объявил на брифинге в генеральном секретариате информации и коммуникаций новый пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис, его транслировал телеканал ERTnews.
Герапетритис в предыдущем кабинете Мицотакиса был государственным министром, он занимался урегулированием ситуации с массовым прослушиванием политиков, чиновников и журналистов. После крупнейшей в истории Греции железнодорожной аварии Герапетритис по совместительству возглавил министерство транспорта и инфраструктуры.
Заместителями главы МИД стали Йоргос Коцирас, Александра Пападопулу, работавшая послом в США, и Костас Франкояннис.
Назначенный министром национальной обороны Никос Дендиас возглавлял МИД с июля 2019 года до мая 2023 года.
Избиратели во время голосования на выборах депутатов парламента Греции на одном из избирательных участков в Афинах - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Процедура выборов в парламент Греции
25 июня, 02:31
Заместителями министра обороны назначены Яннис Кефалояннис и Никос Хардалиас.
Официальным представителем правительства назначен Павлос Маринакис - секретарь политического комитета "Новой демократии".
Костис Хатзидакис назначен министром национальной экономики и финансов.
Министерство инфраструктуры и транспорта возглавил экс-министр финансов Христос Стайкурас, министерство окружающей среды и энергетики - Теодорос Скилакакис.
Министром защиты граждан назначен Нотис Митаракис, бывший министр по делам миграции.
Министром туризма стала Ольга Кефалоянни, несколько лет назад занимавшая эту должность.
Пост министра культуры сохранила Лина Мендони.
Министерство иммиграции и убежища возглавил Димитрис Кериди.
Образовано новое министерство социальной сплоченности и семьи, министром стала София Захараки.
Министерство судоходства и островной политики возглавил Милтиадис Варвициотис, министерство климатических кризисов и гражданской защиты - Василис Кикилиас.
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Новый состав правительства Греции
Вчера, 18:59
Государственными министрами назначены Макис Воридис, Ставрос Папаставру и Акис Скерцос.
Заместитель министра при премьер-министре и директором канцелярии премьер-министра - Яннис Братакос.
Заместителем министра при премьер-министре - Танасис Контогеоргис. Маринакис сообщил, что парламентская группа "Новой демократии" выдвинет на пост спикера парламента Константиноса Тасуласа.
"Приведение к присяге нового правительства состоится завтра, в 13:00, в Президентском дворце, после чего последует процесс передачи и приема министерств. Первое заседание нового Совета министров в полном составе состоится послезавтра, в среду, во Дворце Максима", - сказал Маринакис.
 
В миреГрецияСШАНикос ДендиасКириакос МицотакисМакис Воридис
 
 
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