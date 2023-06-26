https://ria.ru/20230626/nato-1880509432.html
Генсек НАТО проведет встречу между Турцией, Швецией и Финляндией
Генсек НАТО проведет встречу между Турцией, Швецией и Финляндией - РИА Новости, 26.06.2023
Генсек НАТО проведет встречу между Турцией, Швецией и Финляндией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что до саммита в Вильнюсе (11-12 июля) проведет в Брюсселе встречу на высоком уровне в трехстороннем формате... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:59
2023-06-26T15:59
2023-06-26T15:59
в мире
брюссель
швеция
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йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что до саммита в Вильнюсе (11-12 июля) проведет в Брюсселе встречу на высоком уровне в трехстороннем формате Турция-Швеция-Финляндия по достижению договоренности о вступлении Швеции в альянс. "Я вчера провел разговор с президентом (Турции Тайипом - ред.) Эрдоганом, нахожусь в контакте с финским и шведским правительствами. Мы договорились о проведении встречи на высоком уровне в Брюсселе до саммита. В этой встрече примут участие главы МИД, разведывательных служб, советники по национальной безопасности. Цель этой встречи - достичь прогресса на пути вступления Швеции в НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Литве, где он находился для подготовки предстоящей в июле встречи.
https://ria.ru/20230612/veto-1877618901.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, швеция, вильнюс, йенс столтенберг, нато
В мире, Брюссель, Швеция, Вильнюс, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО проведет встречу между Турцией, Швецией и Финляндией
Генсек НАТО Столтенберг проведет встречу между Турцией, Швецией и Финляндией до саммита