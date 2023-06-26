https://ria.ru/20230626/nato-1880509432.html

Генсек НАТО проведет встречу между Турцией, Швецией и Финляндией

Генсек НАТО проведет встречу между Турцией, Швецией и Финляндией - РИА Новости, 26.06.2023

Генсек НАТО проведет встречу между Турцией, Швецией и Финляндией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что до саммита в Вильнюсе (11-12 июля) проведет в Брюсселе встречу на высоком уровне в трехстороннем формате... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:59

2023-06-26T15:59

2023-06-26T15:59

в мире

брюссель

швеция

вильнюс

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что до саммита в Вильнюсе (11-12 июля) проведет в Брюсселе встречу на высоком уровне в трехстороннем формате Турция-Швеция-Финляндия по достижению договоренности о вступлении Швеции в альянс. "Я вчера провел разговор с президентом (Турции Тайипом - ред.) Эрдоганом, нахожусь в контакте с финским и шведским правительствами. Мы договорились о проведении встречи на высоком уровне в Брюсселе до саммита. В этой встрече примут участие главы МИД, разведывательных служб, советники по национальной безопасности. Цель этой встречи - достичь прогресса на пути вступления Швеции в НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Литве, где он находился для подготовки предстоящей в июле встречи.

https://ria.ru/20230612/veto-1877618901.html

брюссель

швеция

вильнюс

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Дарья Буймова

в мире, брюссель, швеция, вильнюс, йенс столтенберг, нато