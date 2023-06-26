https://ria.ru/20230626/myatezh-1880507220.html

Лавров прокомментировал слова Макрона о мятеже Пригожина

Лавров прокомментировал слова Макрона о мятеже Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023

Лавров прокомментировал слова Макрона о мятеже Пригожина

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о мятеже Евгения Пригожина говорят о том, что он явно увидел шанс для того, чтобы реализовать угрозу нанесения... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:52

2023-06-26T15:52

2023-06-26T16:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

евгений пригожин

франция

эммануэль макрон

сергей лавров

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о мятеже Евгения Пригожина говорят о том, что он явно увидел шанс для того, чтобы реализовать угрозу нанесения Западом стратегического поражения России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Он (Эммануэль Макрон - ред.) сказал что-то вроде того, что мы, конечно, смотрим на эту ситуацию с осторожностью, она развивается быстро. Но главное, что мы увидели, сказал Макрон, - это раскол, хрупкость режима и армии, слабость режима и армии, и эта хрупкость, и эта слабость полностью оправдывают наши действия по продолжению военной поддержки Украины", - сказал Лавров в интервью RT. "Я думаю, тут даже школьник восьмого класса поймет ту позицию, которая отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России. Имея в виду естественно не Украину, а весь западный лагерь. Как сказал президент (РФ Владимир Путин - ред.), выступая в субботу: против нас работает вся военная, экономическая и информационная машина коллективного Запада", - подчеркнул министр. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, евгений пригожин, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, попытка вооруженного мятежа