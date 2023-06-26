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Лавров прокомментировал слова Макрона о мятеже Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 26.06.2023 (обновлено: 16:37 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880507220.html
Лавров прокомментировал слова Макрона о мятеже Пригожина
Лавров прокомментировал слова Макрона о мятеже Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
Лавров прокомментировал слова Макрона о мятеже Пригожина
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о мятеже Евгения Пригожина говорят о том, что он явно увидел шанс для того, чтобы реализовать угрозу нанесения... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:52
2023-06-26T16:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
евгений пригожин
франция
эммануэль макрон
сергей лавров
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о мятеже Евгения Пригожина говорят о том, что он явно увидел шанс для того, чтобы реализовать угрозу нанесения Западом стратегического поражения России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Он (Эммануэль Макрон - ред.) сказал что-то вроде того, что мы, конечно, смотрим на эту ситуацию с осторожностью, она развивается быстро. Но главное, что мы увидели, сказал Макрон, - это раскол, хрупкость режима и армии, слабость режима и армии, и эта хрупкость, и эта слабость полностью оправдывают наши действия по продолжению военной поддержки Украины", - сказал Лавров в интервью RT. "Я думаю, тут даже школьник восьмого класса поймет ту позицию, которая отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России. Имея в виду естественно не Украину, а весь западный лагерь. Как сказал президент (РФ Владимир Путин - ред.), выступая в субботу: против нас работает вся военная, экономическая и информационная машина коллективного Запада", - подчеркнул министр. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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безопасность, россия, евгений пригожин, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, попытка вооруженного мятежа
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Евгений Пригожин, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Попытка вооруженного мятежа
Лавров прокомментировал слова Макрона о мятеже Пригожина

Лавров: Макрон увидел в мятеже Пригожина шанс для Запада нанести России поражение

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о мятеже Евгения Пригожина говорят о том, что он явно увидел шанс для того, чтобы реализовать угрозу нанесения Западом стратегического поражения России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Он (Эммануэль Макрон - ред.) сказал что-то вроде того, что мы, конечно, смотрим на эту ситуацию с осторожностью, она развивается быстро. Но главное, что мы увидели, сказал Макрон, - это раскол, хрупкость режима и армии, слабость режима и армии, и эта хрупкость, и эта слабость полностью оправдывают наши действия по продолжению военной поддержки Украины", - сказал Лавров в интервью RT.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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"Я думаю, тут даже школьник восьмого класса поймет ту позицию, которая отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России. Имея в виду естественно не Украину, а весь западный лагерь. Как сказал президент (РФ Владимир Путин - ред.), выступая в субботу: против нас работает вся военная, экономическая и информационная машина коллективного Запада", - подчеркнул министр.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЕвгений ПригожинФранцияЭммануэль МакронСергей ЛавровПопытка вооруженного мятежа
 
 
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