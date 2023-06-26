Лавров прокомментировал слова Макрона о мятеже Пригожина
Лавров: Макрон увидел в мятеже Пригожина шанс для Запада нанести России поражение
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о мятеже Евгения Пригожина говорят о том, что он явно увидел шанс для того, чтобы реализовать угрозу нанесения Западом стратегического поражения России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Он (Эммануэль Макрон - ред.) сказал что-то вроде того, что мы, конечно, смотрим на эту ситуацию с осторожностью, она развивается быстро. Но главное, что мы увидели, сказал Макрон, - это раскол, хрупкость режима и армии, слабость режима и армии, и эта хрупкость, и эта слабость полностью оправдывают наши действия по продолжению военной поддержки Украины", - сказал Лавров в интервью RT.
"Я думаю, тут даже школьник восьмого класса поймет ту позицию, которая отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России. Имея в виду естественно не Украину, а весь западный лагерь. Как сказал президент (РФ Владимир Путин - ред.), выступая в субботу: против нас работает вся военная, экономическая и информационная машина коллективного Запада", - подчеркнул министр.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.