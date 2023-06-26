https://ria.ru/20230626/myatezh-1880474959.html

В ДНР рассказали, почему Киев не воспользовался попыткой мятежа в России

В ДНР рассказали, почему Киев не воспользовался попыткой мятежа в России - РИА Новости, 26.06.2023

В ДНР рассказали, почему Киев не воспользовался попыткой мятежа в России

Быстрота и своевременность принятия решений в истории с попыткой мятежа Евгения Пригожина не позволили украинской стороне воспользоваться ситуацией, считает... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:43

2023-06-26T14:43

2023-06-26T15:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

евгений пригожин

ян гагин

донецкая народная республика

попытка вооруженного мятежа

украина

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Быстрота и своевременность принятия решений в истории с попыткой мятежа Евгения Пригожина не позволили украинской стороне воспользоваться ситуацией, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Был сохранен мир, а самое главное - все было сделано вовремя и противник не успел воспользоваться всерьез этим окном возможностей для введения смуты, а самое главное - для интервенции. Это было бы самое страшное", - сказал Гагин РИА Новости. Советник Дениса Пушилина заметил, что в этой ситуации народ сплотился вокруг президента. "Президент провел переговоры таким образом, что мы не пошли по худшему варианту развития событий - это самое главное", - добавил он. По мнению Гагина, из произошедшего "будут сделаны выводы", которые помогут стране "идти дальше". "Естественно, без последствий не останется это событие. Оно очень важное для страны. Как минимум, оно может стать неким триггером для работы над ошибками в работе и служб наших ведомств силовых, и несиловых, государственных структур", - пояснил он.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, евгений пригожин, ян гагин, донецкая народная республика, попытка вооруженного мятежа, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр