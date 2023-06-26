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Миронов предложил ввести единый критерий для определения многодетной семьи - РИА Новости, 26.06.2023
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18:54 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/mnogodetnye-1880564038.html
Миронов предложил ввести единый критерий для определения многодетной семьи
Миронов предложил ввести единый критерий для определения многодетной семьи - РИА Новости, 26.06.2023
Миронов предложил ввести единый критерий для определения многодетной семьи
Необходим единый для всех регионов РФ критерий для определения статуса многодетной семьи, заявил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов в своем... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:54
2023-06-26T18:54
общество
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Необходим единый для всех регионов РФ критерий для определения статуса многодетной семьи, заявил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов в своем телеграм-канале. "Предлагаю утвердить единый для всех регионов Российской Федерации критерий для определения статуса многодетной семьи", - написал Миронов. По его словам, социальные льготы многодетным семьям нужно предоставлять до достижения младшим ребенком возраста 18 лет, а если он учится на дневном отделении в техникуме или вузе, то до 23 лет. Во всех регионах многодетной считается семья, в которой воспитываются трое и более детей, но далее начинаются разночтения: в 29 субъектах отмена статуса откладывается до момента, пока старшему ребенку не исполнится 23 года, если он получает образование по очной форме, отметил Миронов. "Должен быть и общефедеральный список. По нашему мнению, в него должна входить льгота на предоставление скидки 50% на оплату услуг ЖКХ. Детям до 6 лет необходимо предоставлять бесплатные рецептурные лекарства. Детям до 18 лет - право на бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий. Очень важно разрешить многодетным семьям бесплатно пользоваться городскими парковками и освободить их от уплаты транспортного налога", - следует из сообщения Миронова. Он также заявил, что дети из многодетных семей должны иметь возможность без очереди поступать в детские сады, посещать врачей в детской поликлинике, бесплатно ходить в спортивные секции, а также за счет государства детям необходимо предоставлять двухразовое питание, бесплатную школьную и спортивную форму.
https://ria.ru/20230613/vyplaty-1877835376.html
https://ria.ru/20230522/pensiya-1873436149.html
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общество, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
Общество, Сергей Миронов, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Миронов предложил ввести единый критерий для определения многодетной семьи

Миронов предложил утвердить единый критерий для определения статуса многодетной семьи

© Depositphotos.com / KruchenkovaСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Depositphotos.com / Kruchenkova
Семья. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Необходим единый для всех регионов РФ критерий для определения статуса многодетной семьи, заявил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов в своем телеграм-канале.
"Предлагаю утвердить единый для всех регионов Российской Федерации критерий для определения статуса многодетной семьи", - написал Миронов.
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По его словам, социальные льготы многодетным семьям нужно предоставлять до достижения младшим ребенком возраста 18 лет, а если он учится на дневном отделении в техникуме или вузе, то до 23 лет. Во всех регионах многодетной считается семья, в которой воспитываются трое и более детей, но далее начинаются разночтения: в 29 субъектах отмена статуса откладывается до момента, пока старшему ребенку не исполнится 23 года, если он получает образование по очной форме, отметил Миронов.
"Должен быть и общефедеральный список. По нашему мнению, в него должна входить льгота на предоставление скидки 50% на оплату услуг ЖКХ. Детям до 6 лет необходимо предоставлять бесплатные рецептурные лекарства. Детям до 18 лет - право на бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий. Очень важно разрешить многодетным семьям бесплатно пользоваться городскими парковками и освободить их от уплаты транспортного налога", - следует из сообщения Миронова.
Он также заявил, что дети из многодетных семей должны иметь возможность без очереди поступать в детские сады, посещать врачей в детской поликлинике, бесплатно ходить в спортивные секции, а также за счет государства детям необходимо предоставлять двухразовое питание, бесплатную школьную и спортивную форму.
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ОбществоСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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