https://ria.ru/20230626/mnogodetnye-1880564038.html

Миронов предложил ввести единый критерий для определения многодетной семьи

Миронов предложил ввести единый критерий для определения многодетной семьи - РИА Новости, 26.06.2023

Миронов предложил ввести единый критерий для определения многодетной семьи

Необходим единый для всех регионов РФ критерий для определения статуса многодетной семьи, заявил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов в своем... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:54

2023-06-26T18:54

2023-06-26T18:54

общество

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_302:542:2980:2048_1920x0_80_0_0_92dbdb810e48ddf7c7501cf15c2d23d7.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Необходим единый для всех регионов РФ критерий для определения статуса многодетной семьи, заявил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов в своем телеграм-канале. "Предлагаю утвердить единый для всех регионов Российской Федерации критерий для определения статуса многодетной семьи", - написал Миронов. По его словам, социальные льготы многодетным семьям нужно предоставлять до достижения младшим ребенком возраста 18 лет, а если он учится на дневном отделении в техникуме или вузе, то до 23 лет. Во всех регионах многодетной считается семья, в которой воспитываются трое и более детей, но далее начинаются разночтения: в 29 субъектах отмена статуса откладывается до момента, пока старшему ребенку не исполнится 23 года, если он получает образование по очной форме, отметил Миронов. "Должен быть и общефедеральный список. По нашему мнению, в него должна входить льгота на предоставление скидки 50% на оплату услуг ЖКХ. Детям до 6 лет необходимо предоставлять бесплатные рецептурные лекарства. Детям до 18 лет - право на бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий. Очень важно разрешить многодетным семьям бесплатно пользоваться городскими парковками и освободить их от уплаты транспортного налога", - следует из сообщения Миронова. Он также заявил, что дети из многодетных семей должны иметь возможность без очереди поступать в детские сады, посещать врачей в детской поликлинике, бесплатно ходить в спортивные секции, а также за счет государства детям необходимо предоставлять двухразовое питание, бесплатную школьную и спортивную форму.

https://ria.ru/20230613/vyplaty-1877835376.html

https://ria.ru/20230522/pensiya-1873436149.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"