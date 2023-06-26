https://ria.ru/20230626/mirnyyatom-1880552945.html
Эксперт: западные страны не могут конкурировать с Россией в мирном атоме
Эксперт: западные страны не могут конкурировать с Россией в мирном атоме - РИА Новости, 26.06.2023
Эксперт: западные страны не могут конкурировать с Россией в мирном атоме
Западные страны пытаются создать коалицию против "Росатома", потому что в одиночку не могут конкурировать с российской атомной госкорпорацией, имеющей все... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:11
2023-06-26T18:11
2023-06-26T18:11
россия
сша
великобритания
дмитрий песков
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
westinghouse electric
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861626687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dafb82d1e70ca4e8eff4eaff1a1860fd.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Западные страны пытаются создать коалицию против "Росатома", потому что в одиночку не могут конкурировать с российской атомной госкорпорацией, имеющей все компетенции в сфере мирного атома, считает генеральный директор ПАО "Европейская Электротехника" Илья Каленков. "На сегодняшний момент в мире фактически единственная компания, которая обладает всем набором необходимых и научных, и производственных компетенций – это "Росатом". Неслучайно сейчас создана своего рода антиросатомовская коалиция, в которую вошли американцы (Westinghouse), японцы, французы и т.д. Потому что ни одна из этих стран на сегодняшний момент не обладает достаточным набором компетенций в строительстве атомных электростанций", - сказал Каленков РИА Новости. Это касается не только разработки и производства оборудования, но и в целом обеспечения ядерного цикла, добавил он. Каленков не исключает, что против "Росатома" Запад попробует применить "весь набор". "То есть это будут и санкции, это будет и попытка переиграть "Росатом" в технологическом плане, объединив компетенции и американской Westinghouse, и французской Framatome, и английских компаний, чтобы составить конкуренцию "Росатому", - отметил эксперт. Однако Запад испытывает проблемы с компетенциями в области строительства АЭС, указал Каленков. "Да, Финляндия запускает атомную электростанцию ("Олкилуото-3" - ред.), которую, кстати, строили французы. Ее строили больше десяти лет. При этом контрактный срок был четыре или пять лет. То есть сроки ввода этой электростанции были очень сильно сорваны", - сказал он. "Когда французская Framatome, которая была подрядчиком, приступила к строительству этой электростанции… вдруг выяснилось, что они не в состоянии это сделать за те деньги и в те сроки, которые изначально были прописаны в контракте. Причина - это утраченные компетенции, утраченные поставщики оборудования. По сути, это такой очень поучительный прецедент строительства атомной электростанции французами", - добавил он. В начале июня Белый дом сообщил, что США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики. "Росатом" будет развиваться и двигаться вперед на мировом атомном рынке, несмотря на эти планы Вашингтона и Лондона, российская госкорпорация имеет конкурентное предложение по всей линейке мирного атома, заявил тогда РИА Новости генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Россия в условиях жесточайшей конкуренции стала лидером мирового мирного атома, но целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе борьбы с ней в этой области; отечественная атомная отрасль готова и дальше доказывать свои преимущества тем, кто заинтересован в сотрудничестве с ней, говорил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Линия на сдерживание России является "абсолютной константой" для внешней политики как США, так и Великобритании, отмечал он. "Росатом" - единственная атомная компания в мире, способная предложить зарубежным заказчикам комплексные решения в сфере мирного атома. Речь идет не только о строительстве передовых атомных энергоблоков разной мощности, но и о технологиях ядерной медицины, применении радиационных технологий в промышленности, научно-исследовательских проектах, подготовке кадров и др. "Росатом" является мировым лидером по количеству атомных энергоблоков в портфеле зарубежных заказов и занимает 70% глобального рынка сооружения АЭС. На разной стадии реализации находятся проекты 33 энергоблоков в 11 странах.
https://ria.ru/20230615/davlenie-1878376793.html
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878390421.html
https://ria.ru/20230614/aes-1878085488.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861626687_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_22661f2547bf334788e0e3139f702915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, великобритания, дмитрий песков, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", westinghouse electric
Россия, США, Великобритания, Дмитрий Песков, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Westinghouse Electric
Эксперт: западные страны не могут конкурировать с Россией в мирном атоме
Эксперт Каленков: западные страны не могут в одиночку соперничать с Россией в мирном атоме
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Западные страны пытаются создать коалицию против "Росатома", потому что в одиночку не могут конкурировать с российской атомной госкорпорацией, имеющей все компетенции в сфере мирного атома, считает генеральный директор ПАО "Европейская Электротехника" Илья Каленков.
"На сегодняшний момент в мире фактически единственная компания, которая обладает всем набором необходимых и научных, и производственных компетенций – это "Росатом". Неслучайно сейчас создана своего рода антиросатомовская коалиция, в которую вошли американцы (Westinghouse), японцы, французы и т.д. Потому что ни одна из этих стран на сегодняшний момент не обладает достаточным набором компетенций в строительстве атомных электростанций", - сказал Каленков РИА Новости. Это касается не только разработки и производства оборудования, но и в целом обеспечения ядерного цикла, добавил он.
Лихачев рассказал о давлении со стороны Запада на "Росатом"
Каленков не исключает, что против "Росатома
" Запад попробует применить "весь набор".
«
"То есть это будут и санкции, это будет и попытка переиграть "Росатом" в технологическом плане, объединив компетенции и американской Westinghouse
, и французской Framatome, и английских компаний, чтобы составить конкуренцию "Росатому", - отметил эксперт.
Однако Запад испытывает проблемы с компетенциями в области строительства АЭС, указал Каленков.
"Да, Финляндия
запускает атомную электростанцию ("Олкилуото-3" - ред.), которую, кстати, строили французы. Ее строили больше десяти лет. При этом контрактный срок был четыре или пять лет. То есть сроки ввода этой электростанции были очень сильно сорваны", - сказал он. "Когда французская Framatome, которая была подрядчиком, приступила к строительству этой электростанции… вдруг выяснилось, что они не в состоянии это сделать за те деньги и в те сроки, которые изначально были прописаны в контракте. Причина - это утраченные компетенции, утраченные поставщики оборудования. По сути, это такой очень поучительный прецедент строительства атомной электростанции французами", - добавил он.
"Росатом" готов участвовать в совместных проектах в Алжире, заявил Путин
В начале июня Белый дом сообщил, что США и Великобритания
согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики. "Росатом" будет развиваться и двигаться вперед на мировом атомном рынке, несмотря на эти планы Вашингтона и Лондона, российская госкорпорация имеет конкурентное предложение по всей линейке мирного атома, заявил тогда РИА Новости генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
.
Россия в условиях жесточайшей конкуренции стала лидером мирового мирного атома, но целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе борьбы с ней в этой области; отечественная атомная отрасль готова и дальше доказывать свои преимущества тем, кто заинтересован в сотрудничестве с ней, говорил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. Линия на сдерживание России является "абсолютной константой" для внешней политики как США, так и Великобритании, отмечал он.
Шри-Ланка и "Росатом" договорились о строительстве АЭС
"Росатом" - единственная атомная компания в мире, способная предложить зарубежным заказчикам комплексные решения в сфере мирного атома. Речь идет не только о строительстве передовых атомных энергоблоков разной мощности, но и о технологиях ядерной медицины, применении радиационных технологий в промышленности, научно-исследовательских проектах, подготовке кадров и др.
"Росатом" является мировым лидером по количеству атомных энергоблоков в портфеле зарубежных заказов и занимает 70% глобального рынка сооружения АЭС. На разной стадии реализации находятся проекты 33 энергоблоков в 11 странах.