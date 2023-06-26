https://ria.ru/20230626/mirnyyatom-1880552945.html

Эксперт: западные страны не могут конкурировать с Россией в мирном атоме

Эксперт: западные страны не могут конкурировать с Россией в мирном атоме - РИА Новости, 26.06.2023

Эксперт: западные страны не могут конкурировать с Россией в мирном атоме

Западные страны пытаются создать коалицию против "Росатома", потому что в одиночку не могут конкурировать с российской атомной госкорпорацией, имеющей все... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:11

2023-06-26T18:11

2023-06-26T18:11

россия

сша

великобритания

дмитрий песков

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

westinghouse electric

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861626687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dafb82d1e70ca4e8eff4eaff1a1860fd.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Западные страны пытаются создать коалицию против "Росатома", потому что в одиночку не могут конкурировать с российской атомной госкорпорацией, имеющей все компетенции в сфере мирного атома, считает генеральный директор ПАО "Европейская Электротехника" Илья Каленков. "На сегодняшний момент в мире фактически единственная компания, которая обладает всем набором необходимых и научных, и производственных компетенций – это "Росатом". Неслучайно сейчас создана своего рода антиросатомовская коалиция, в которую вошли американцы (Westinghouse), японцы, французы и т.д. Потому что ни одна из этих стран на сегодняшний момент не обладает достаточным набором компетенций в строительстве атомных электростанций", - сказал Каленков РИА Новости. Это касается не только разработки и производства оборудования, но и в целом обеспечения ядерного цикла, добавил он. Каленков не исключает, что против "Росатома" Запад попробует применить "весь набор". "То есть это будут и санкции, это будет и попытка переиграть "Росатом" в технологическом плане, объединив компетенции и американской Westinghouse, и французской Framatome, и английских компаний, чтобы составить конкуренцию "Росатому", - отметил эксперт. Однако Запад испытывает проблемы с компетенциями в области строительства АЭС, указал Каленков. "Да, Финляндия запускает атомную электростанцию ("Олкилуото-3" - ред.), которую, кстати, строили французы. Ее строили больше десяти лет. При этом контрактный срок был четыре или пять лет. То есть сроки ввода этой электростанции были очень сильно сорваны", - сказал он. "Когда французская Framatome, которая была подрядчиком, приступила к строительству этой электростанции… вдруг выяснилось, что они не в состоянии это сделать за те деньги и в те сроки, которые изначально были прописаны в контракте. Причина - это утраченные компетенции, утраченные поставщики оборудования. По сути, это такой очень поучительный прецедент строительства атомной электростанции французами", - добавил он. В начале июня Белый дом сообщил, что США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики. "Росатом" будет развиваться и двигаться вперед на мировом атомном рынке, несмотря на эти планы Вашингтона и Лондона, российская госкорпорация имеет конкурентное предложение по всей линейке мирного атома, заявил тогда РИА Новости генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Россия в условиях жесточайшей конкуренции стала лидером мирового мирного атома, но целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе борьбы с ней в этой области; отечественная атомная отрасль готова и дальше доказывать свои преимущества тем, кто заинтересован в сотрудничестве с ней, говорил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Линия на сдерживание России является "абсолютной константой" для внешней политики как США, так и Великобритании, отмечал он. "Росатом" - единственная атомная компания в мире, способная предложить зарубежным заказчикам комплексные решения в сфере мирного атома. Речь идет не только о строительстве передовых атомных энергоблоков разной мощности, но и о технологиях ядерной медицины, применении радиационных технологий в промышленности, научно-исследовательских проектах, подготовке кадров и др. "Росатом" является мировым лидером по количеству атомных энергоблоков в портфеле зарубежных заказов и занимает 70% глобального рынка сооружения АЭС. На разной стадии реализации находятся проекты 33 энергоблоков в 11 странах.

https://ria.ru/20230615/davlenie-1878376793.html

https://ria.ru/20230615/alzhir-1878390421.html

https://ria.ru/20230614/aes-1878085488.html

россия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, великобритания, дмитрий песков, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", westinghouse electric