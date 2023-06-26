https://ria.ru/20230626/minfin-1880534482.html
Минфин выплатил купон по выпуску евробондов с погашением в 2028 году
Минфин выплатил купон по выпуску евробондов с погашением в 2028 году - РИА Новости, 26.06.2023
Минфин выплатил купон по выпуску евробондов с погашением в 2028 году
Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году, номинированных в долларах, говорится в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:08
2023-06-26T17:08
2023-06-26T17:18
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году, номинированных в долларах, говорится в сообщении в телеграм-канале министерства."Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в сумме 13,4 миллиарда рублей (эквивалент 159,4 миллиона долларов) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - сообщил Минфин. "Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отметили в министерстве. Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
https://ria.ru/20230615/finansy-1878468118.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин выплатил купон по выпуску евробондов с погашением в 2028 году
Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску евробондов с погашением в 2028 году