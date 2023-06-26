https://ria.ru/20230626/migranty-1880380071.html

В центре содержания в Лондоне протестуют десятки мигрантов, пишут СМИ

В центре содержания в Лондоне протестуют десятки мигрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2023

В центре содержания в Лондоне протестуют десятки мигрантов, пишут СМИ

Десятки мигрантов протестуют в центре содержания в деревне Хармондсворт недалеко от лондонского аэропорта Хитроу из-за плохих условий, охрана пытается подавить... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T02:49

2023-06-26T02:49

2023-06-26T02:49

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Десятки мигрантов протестуют в центре содержания в деревне Хармондсворт недалеко от лондонского аэропорта Хитроу из-за плохих условий, охрана пытается подавить манифестации, сообщает газета Guardian. "Охранники иммиграционного центра содержания... пытаются положить конец акции протеста с участием десятков задержанных мигрантов в этом учреждении", - отмечает газета. Согласно Guardian, мигранты протестуют против плохого доступа к медицинским услугам и резкого повышения температуры в камерах содержания. Задержанные выламывали двери и обыскивали кухню в поисках еды и воды, в которых, по их словам, "им было отказано". "Здесь нет окон - нам нечем дышать. Это то же самое, что тюрьма, в камере размером два на два метра на двоих. Это невыносимо", - рассказал газете один из мигрантов из Ирака. По данным Guardian, ранее произошла драка между охранниками и некоторыми задержанными, которые были под влиянием самодельного алкоголя. Как передает издание со ссылкой на источники в МВД Великобритании, один человек был госпитализирован после инцидента. "Мы реагируем на беспорядки в центре содержания иммигрантов Хармондсворта. ... Мы не будем давать дальнейших комментариев, пока инцидент не разрешится",- сказал газете представитель МВД.

https://ria.ru/20230504/migranty-1869546177.html

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