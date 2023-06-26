https://ria.ru/20230626/mid-1880573324.html

Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.06.2023

Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта Назихом Нагари обстановку на Ближнем Востоке, заявили в МИД России. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:46

2023-06-26T19:46

2023-06-26T19:46

россия

ближний восток

михаил богданов

египет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта Назихом Нагари обстановку на Ближнем Востоке, заявили в МИД России. "Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 26 июня принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари по его просьбе. В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на палестинскую проблематику, ситуацию в Сирии, вокруг нее и кризис в Судане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Стороны также обсудили российско-египетскую повестку дня, включая график двусторонних контактов, заявили в МИД.

https://ria.ru/20230621/katar-1879619338.html

россия

ближний восток

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ближний восток, михаил богданов, египет