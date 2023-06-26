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Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.06.2023
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19:46 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/mid-1880573324.html
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.06.2023
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта Назихом Нагари обстановку на Ближнем Востоке, заявили в МИД России. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:46
2023-06-26T19:46
россия
ближний восток
михаил богданов
египет
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта Назихом Нагари обстановку на Ближнем Востоке, заявили в МИД России. "Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 26 июня принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари по его просьбе. В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на палестинскую проблематику, ситуацию в Сирии, вокруг нее и кризис в Судане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Стороны также обсудили российско-египетскую повестку дня, включая график двусторонних контактов, заявили в МИД.
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россия, ближний восток, михаил богданов, египет
Россия, Ближний Восток, Михаил Богданов, Египет
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД Богданов и посол Египта Нагари обсудили обстановку на Ближнем Востоке

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта Назихом Нагари обстановку на Ближнем Востоке, заявили в МИД России.
"Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 26 июня принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари по его просьбе. В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на палестинскую проблематику, ситуацию в Сирии, вокруг нее и кризис в Судане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Стороны также обсудили российско-египетскую повестку дня, включая график двусторонних контактов, заявили в МИД.
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РоссияБлижний ВостокМихаил БогдановЕгипет
 
 
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