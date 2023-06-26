https://ria.ru/20230626/medorganizatsii-1880447395.html

Голикова: все медорганизации во время попытки мятежа работали штатно

Голикова: все медорганизации во время попытки мятежа работали штатно - РИА Новости, 26.06.2023

Голикова: все медорганизации во время попытки мятежа работали штатно

Все медицинские и социальные организации во время попытки мятежа Пригожина в России работали штатно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:50

2023-06-26T12:50

2023-06-26T14:18

россия

ростов-на-дону

белоруссия

евгений пригожин

татьяна голикова

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Все медицинские и социальные организации во время попытки мятежа Пригожина в России работали штатно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Все медицинские и социальные организации работали в штатном режиме, в том числе в Ростове-на-Дону, в Воронежской, Тульской, Липецкой областях и новых регионах России. Какие-либо ограничения не зафиксированы", - сказала Голикова в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

https://ria.ru/20230626/belousov-1880447544.html

https://ria.ru/20230626/manturov-1880447878.html

россия

ростов-на-дону

белоруссия

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россия, ростов-на-дону, белоруссия, евгений пригожин, татьяна голикова, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа