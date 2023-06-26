https://ria.ru/20230626/medoborudovanie-1880601857.html

Вторая партия медоборудования из Италии поступила в больницу Мариуполя

Вторая партия медоборудования из Италии поступила в больницу Мариуполя - РИА Новости, 26.06.2023

Вторая партия медоборудования из Италии поступила в больницу Мариуполя

Вторую партию медицинского оборудования, закупленного на средства, которые собрала итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей",... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T23:55

2023-06-26T23:55

2023-06-26T23:55

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ЛУГАНСК, 26 июн – РИА Новости. Вторую партию медицинского оборудования, закупленного на средства, которые собрала итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей", передала "Русская гуманитарная миссия" (РГМ) в больницу Мариуполя в Донецкой Народной Республике, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе РГМ в пятницу. В апреле в больницу Мариуполя в ДНР поступила первая партия медицинского оборудования, закупленная на средства, которые собрала итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей". "Русская гуманитарная миссия" 26 июня передала вторую партию медицинского оборудования для акушерского отделения Городской больницы №2 города Мариуполя, закупленного итальянской благотворительной организацией "Помогите нам спасти детей". РГМ выступила в качестве логистического оператора", - сообщили в организации. По данным РГМ, в этот раз в больницу были доставлены многофункциональные кровати для новорождённых с специальными принадлежностями от итальянской организации. Ассоциацию "Помогите нам спасти детей" Энио Бордато основал в 2001 году для помощи несовершеннолетним, которые находятся в трудном положении в России и на территории стран с русскоязычным населением. Вскоре после трагического теракта в Беслане в 2004 году эта организация одной из первых решила оказать действенную помощь людям, побывавшим в заложниках у террористов, и пригласила на отдых в Италию 63 человека, в том числе 33 детей из Беслана. В последние годы Бордато занимался осуществлением крупного медицинского проекта в Архангельской области и оказанием гуманитарной помощи населению Донбасса, за что был награжден медалью "Участнику гуманитарного конвоя". "Русская гуманитарная миссия" — неправительственная российская организация, профессионально осуществляющая гуманитарную и благотворительную помощь преимущественно за рубежом.

https://ria.ru/20230626/oborudovanie-1880435765.html

https://ria.ru/20230626/gumpomosch-1880517139.html

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в мире, здоровье - общество, мариуполь, италия, донецкая народная республика