https://ria.ru/20230626/marshrut-1880400095.html

Новый железнодорожный маршрут запустили между Липецком и Воронежем

Новый железнодорожный маршрут запустили между Липецком и Воронежем - РИА Новости, 26.06.2023

Новый железнодорожный маршрут запустили между Липецком и Воронежем

Между Липецком и Воронежем в тестовом режиме запустили новый маршрут электропоезда, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:24

2023-06-26T09:24

2023-06-26T09:24

липецкая область

воронеж

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Между Липецком и Воронежем в тестовом режиме запустили новый маршрут электропоезда, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, время в пути составит 1 час 43 минуты. Для пассажиров, которые не относятся к льготникам, билет стоит 353 рубля, студентам и школьникам - вдвое дешевле.Артамонов отметил, что электропоезд пока будет курсировать в тестовом режиме в рамках проекта "Соединяя Черноземье". Следующие поезда отправятся 9 и 23 июля, 13 и 27 августа. Если они будут пользоваться спросом, поезд станет еженедельным."Мы неоднократно получали просьбы от жителей о запуске такого поезда. Пассажиропоток между Липецком и Воронежем высокий, студенты ездят в соседний регион на учебу, кроме того, это удобно для туристов, которых с каждым годом становится все больше. Отлично, что запуск сообщения с Воронежем совпал с летними каникулами и сезоном отпусков. Надеюсь, эта электричка будет востребованной и останется в расписании", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230623/stsena-1879921510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронеж, игорь артамонов, липецк