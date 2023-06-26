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Новый железнодорожный маршрут запустили между Липецком и Воронежем - РИА Новости, 26.06.2023
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Липецкая область
 
09:24 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/marshrut-1880400095.html
Новый железнодорожный маршрут запустили между Липецком и Воронежем
Новый железнодорожный маршрут запустили между Липецком и Воронежем - РИА Новости, 26.06.2023
Новый железнодорожный маршрут запустили между Липецком и Воронежем
Между Липецком и Воронежем в тестовом режиме запустили новый маршрут электропоезда, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:24
2023-06-26T09:24
липецкая область
воронеж
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Между Липецком и Воронежем в тестовом режиме запустили новый маршрут электропоезда, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, время в пути составит 1 час 43 минуты. Для пассажиров, которые не относятся к льготникам, билет стоит 353 рубля, студентам и школьникам - вдвое дешевле.Артамонов отметил, что электропоезд пока будет курсировать в тестовом режиме в рамках проекта "Соединяя Черноземье". Следующие поезда отправятся 9 и 23 июля, 13 и 27 августа. Если они будут пользоваться спросом, поезд станет еженедельным."Мы неоднократно получали просьбы от жителей о запуске такого поезда. Пассажиропоток между Липецком и Воронежем высокий, студенты ездят в соседний регион на учебу, кроме того, это удобно для туристов, которых с каждым годом становится все больше. Отлично, что запуск сообщения с Воронежем совпал с летними каникулами и сезоном отпусков. Надеюсь, эта электричка будет востребованной и останется в расписании", – сказал Артамонов.
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воронеж, игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Воронеж, Игорь Артамонов, Липецк

Новый железнодорожный маршрут запустили между Липецком и Воронежем

© Фото : правительство Липецкой области Новый железнодорожный маршрут запустили между Липецком и Воронежем
Новый железнодорожный маршрут запустили между Липецком и Воронежем - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Новый железнодорожный маршрут запустили между Липецком и Воронежем
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ЛИПЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Между Липецком и Воронежем в тестовом режиме запустили новый маршрут электропоезда, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, время в пути составит 1 час 43 минуты. Для пассажиров, которые не относятся к льготникам, билет стоит 353 рубля, студентам и школьникам - вдвое дешевле.
Артамонов отметил, что электропоезд пока будет курсировать в тестовом режиме в рамках проекта "Соединяя Черноземье". Следующие поезда отправятся 9 и 23 июля, 13 и 27 августа. Если они будут пользоваться спросом, поезд станет еженедельным.
"Мы неоднократно получали просьбы от жителей о запуске такого поезда. Пассажиропоток между Липецком и Воронежем высокий, студенты ездят в соседний регион на учебу, кроме того, это удобно для туристов, которых с каждым годом становится все больше. Отлично, что запуск сообщения с Воронежем совпал с летними каникулами и сезоном отпусков. Надеюсь, эта электричка будет востребованной и останется в расписании", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьВоронежИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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