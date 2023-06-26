https://ria.ru/20230626/manturov-1880447878.html

Мантуров рассказал, как торговля справилась с внештатной ситуацией

Мантуров рассказал, как торговля справилась с внештатной ситуацией - РИА Новости, 26.06.2023

Мантуров рассказал, как торговля справилась с внештатной ситуацией

Предприятия промышленности и торговли РФ в минувшие выходные отработали слаженно, несмотря на внештатную ситуацию инцидентов не допущено, сообщил вице-премьер - РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:52

2023-06-26T12:52

2023-06-26T12:56

россия

денис мантуров

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предприятия промышленности и торговли РФ в минувшие выходные отработали слаженно, несмотря на внештатную ситуацию инцидентов не допущено, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Предприятия промышленности и торговли в минувшие выходные отработали слаженно. Невзирая на внештатный характер ситуации, каких-либо инцидентов не допущено", - отметил он во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

https://ria.ru/20230626/medorganizatsii-1880447395.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, денис мантуров, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин