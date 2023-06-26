https://ria.ru/20230626/manturov-1880447878.html
Мантуров рассказал, как торговля справилась с внештатной ситуацией
Мантуров рассказал, как торговля справилась с внештатной ситуацией - РИА Новости, 26.06.2023
Мантуров рассказал, как торговля справилась с внештатной ситуацией
Предприятия промышленности и торговли РФ в минувшие выходные отработали слаженно, несмотря на внештатную ситуацию инцидентов не допущено, сообщил вице-премьер - РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:52
2023-06-26T12:52
2023-06-26T12:56
россия
денис мантуров
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предприятия промышленности и торговли РФ в минувшие выходные отработали слаженно, несмотря на внештатную ситуацию инцидентов не допущено, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Предприятия промышленности и торговли в минувшие выходные отработали слаженно. Невзирая на внештатный характер ситуации, каких-либо инцидентов не допущено", - отметил он во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
https://ria.ru/20230626/medorganizatsii-1880447395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин
Россия, Денис Мантуров, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Михаил Мишустин
Мантуров рассказал, как торговля справилась с внештатной ситуацией
Глава Минпромторга Мантуров: торговые предприятия в минувшие выходные работали слаженно