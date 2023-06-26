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Мантуров рассказал, как торговля справилась с внештатной ситуацией - РИА Новости, 26.06.2023
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12:52 26.06.2023 (обновлено: 12:56 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/manturov-1880447878.html
Мантуров рассказал, как торговля справилась с внештатной ситуацией
Мантуров рассказал, как торговля справилась с внештатной ситуацией - РИА Новости, 26.06.2023
Мантуров рассказал, как торговля справилась с внештатной ситуацией
Предприятия промышленности и торговли РФ в минувшие выходные отработали слаженно, несмотря на внештатную ситуацию инцидентов не допущено, сообщил вице-премьер - РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:52
2023-06-26T12:56
россия
денис мантуров
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предприятия промышленности и торговли РФ в минувшие выходные отработали слаженно, несмотря на внештатную ситуацию инцидентов не допущено, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Предприятия промышленности и торговли в минувшие выходные отработали слаженно. Невзирая на внештатный характер ситуации, каких-либо инцидентов не допущено", - отметил он во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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россия, денис мантуров, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин
Россия, Денис Мантуров, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Михаил Мишустин
Мантуров рассказал, как торговля справилась с внештатной ситуацией

Глава Минпромторга Мантуров: торговые предприятия в минувшие выходные работали слаженно

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предприятия промышленности и торговли РФ в минувшие выходные отработали слаженно, несмотря на внештатную ситуацию инцидентов не допущено, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Предприятия промышленности и торговли в минувшие выходные отработали слаженно. Невзирая на внештатный характер ситуации, каких-либо инцидентов не допущено", - отметил он во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Голикова: все медорганизации во время попытки мятежа работали штатно
Вчера, 12:50
 
РоссияДенис МантуровЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Михаил Мишустин
 
 
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