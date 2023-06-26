Рейтинг@Mail.ru
В Ливии приветствовали возобновление полного дипприсутствия России в стране - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/liviya-1880559252.html
В Ливии приветствовали возобновление полного дипприсутствия России в стране
В Ливии приветствовали возобновление полного дипприсутствия России в стране - РИА Новости, 26.06.2023
В Ливии приветствовали возобновление полного дипприсутствия России в стране
Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба приветствовал возобновление полноценного дипломатического присутствия России РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:29
2023-06-26T18:29
в мире
справки
ливия
россия
триполи
халифа хафтар
муаммар каддафи
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602843696_0:148:3091:1887_1920x0_80_0_0_49525adb819b1c274bff5ae718d84f46.jpg
ТРИПОЛИ, 26 июн - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба приветствовал возобновление полноценного дипломатического присутствия России в стране, сообщил РИА Новости информированный источник в Триполи. В понедельник новый посол России в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи. По словам источника, аль-Менфи "провел наедине длительную беседу с российским дипломатом". После встречи с главой Президентского совета российский посол был сразу же принят премьер-министром ПНЕ Абдельхамидом Дбейбой. Источник отметил, что "в ходе продолжительной и обстоятельной встречи главы ПНЕ и российского посла были подняты вопросы активизации российско-ливийских отношений в различных областях, таких как торговля, образование, здравоохранение". Затрагивалась тема перезапуска "военных связей и военно-технического сотрудничества". "Премьер-министр Ливии приветствовал возобновление полноценной деятельности посольства России в Триполи, а также высказал благоприятное отношение к планам вновь открыть российское генеральное консульство в Бенгази", - сообщил собеседник агентства. Абдельхамид Дбейба рассказал Айдару Аганину о "шагах ПНЕ по нормализации и стабилизации страны, курса, возглавляемого им кабмина на преодоление межливийского раскола и консолидации ливийского общества". Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Позже ряд ливийских руководителей выражали надежду на возобновление работы посольства РФ в стране. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями Палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.
https://ria.ru/20230626/liviya-1880477104.html
https://ria.ru/20230607/liviya-1876633047.html
ливия
россия
триполи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602843696_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_02bade71aa093fe01bd7408c7fd187a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, ливия, россия, триполи, халифа хафтар, муаммар каддафи, оон, фатхи башага
В мире, Справки, Ливия, Россия, Триполи, Халифа Хафтар, Муаммар Каддафи, ООН, Фатхи Башага
В Ливии приветствовали возобновление полного дипприсутствия России в стране

Глава ПНЕ Ливии приветствовал возобновление полноценного дипприсутствия России в стране

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание посольства Ливии в Москве
Здание посольства Ливии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание посольства Ливии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТРИПОЛИ, 26 июн - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба приветствовал возобновление полноценного дипломатического присутствия России в стране, сообщил РИА Новости информированный источник в Триполи.
В понедельник новый посол России в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи.
Новый посол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухамеду аль-Менфи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии
Вчера, 14:51
По словам источника, аль-Менфи "провел наедине длительную беседу с российским дипломатом". После встречи с главой Президентского совета российский посол был сразу же принят премьер-министром ПНЕ Абдельхамидом Дбейбой.
Источник отметил, что "в ходе продолжительной и обстоятельной встречи главы ПНЕ и российского посла были подняты вопросы активизации российско-ливийских отношений в различных областях, таких как торговля, образование, здравоохранение". Затрагивалась тема перезапуска "военных связей и военно-технического сотрудничества".
«
"Премьер-министр Ливии приветствовал возобновление полноценной деятельности посольства России в Триполи, а также высказал благоприятное отношение к планам вновь открыть российское генеральное консульство в Бенгази", - сообщил собеседник агентства.
Абдельхамид Дбейба рассказал Айдару Аганину о "шагах ПНЕ по нормализации и стабилизации страны, курса, возглавляемого им кабмина на преодоление межливийского раскола и консолидации ливийского общества".
Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Позже ряд ливийских руководителей выражали надежду на возобновление работы посольства РФ в стране.
Боец оппозиции с флагом Ливии - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Глава МВД Ливии рассказал об исторических связях страны с Россией
7 июня, 09:34
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями Палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.
 
В миреСправкиЛивияРоссияТриполиХалифа ХафтарМуаммар КаддафиООНФатхи Башага
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала