https://ria.ru/20230626/liviya-1880559252.html

В Ливии приветствовали возобновление полного дипприсутствия России в стране

В Ливии приветствовали возобновление полного дипприсутствия России в стране - РИА Новости, 26.06.2023

В Ливии приветствовали возобновление полного дипприсутствия России в стране

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба приветствовал возобновление полноценного дипломатического присутствия России РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:29

2023-06-26T18:29

2023-06-26T18:29

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ТРИПОЛИ, 26 июн - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба приветствовал возобновление полноценного дипломатического присутствия России в стране, сообщил РИА Новости информированный источник в Триполи. В понедельник новый посол России в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи. По словам источника, аль-Менфи "провел наедине длительную беседу с российским дипломатом". После встречи с главой Президентского совета российский посол был сразу же принят премьер-министром ПНЕ Абдельхамидом Дбейбой. Источник отметил, что "в ходе продолжительной и обстоятельной встречи главы ПНЕ и российского посла были подняты вопросы активизации российско-ливийских отношений в различных областях, таких как торговля, образование, здравоохранение". Затрагивалась тема перезапуска "военных связей и военно-технического сотрудничества". "Премьер-министр Ливии приветствовал возобновление полноценной деятельности посольства России в Триполи, а также высказал благоприятное отношение к планам вновь открыть российское генеральное консульство в Бенгази", - сообщил собеседник агентства. Абдельхамид Дбейба рассказал Айдару Аганину о "шагах ПНЕ по нормализации и стабилизации страны, курса, возглавляемого им кабмина на преодоление межливийского раскола и консолидации ливийского общества". Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Позже ряд ливийских руководителей выражали надежду на возобновление работы посольства РФ в стране. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями Палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.

https://ria.ru/20230626/liviya-1880477104.html

https://ria.ru/20230607/liviya-1876633047.html

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в мире, справки, ливия, россия, триполи, халифа хафтар, муаммар каддафи, оон, фатхи башага