https://ria.ru/20230626/litva-1880500108.html
В Литве начали обсуждения о ротационном размещении систем ПВО в стране
В Литве начали обсуждения о ротационном размещении систем ПВО в стране - РИА Новости, 26.06.2023
В Литве начали обсуждения о ротационном размещении систем ПВО в стране
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что начал обсуждения с Германией, Нидерландами и Францией о ротационном размещении систем ПВО в стране. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:42
2023-06-26T15:42
2023-06-26T15:54
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что начал обсуждения с Германией, Нидерландами и Францией о ротационном размещении систем ПВО в стране."Сейчас мы говорим о системах ПВО, которые будет предоставлены во время саммита НАТО... Мы говорим о системах ПВО, размещенных на ротационной основе после саммита (НАТО) в Вильнюсе, и я уже начал свои обсуждения с различными союзниками, а именно с Нидерландами, Францией, Германией и другими странами", - заявил Науседа на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Литве.Испанская газета ABC со ссылкой на источники сообщала, что Испания предоставит зенитно-ракетный комплекс NASAMS для обороны следующего саммита НАТО, который пройдет в столице Литвы Вильнюсе.Следующий саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля.
https://ria.ru/20230626/nato-1880461156.html
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в мире, литва, германия, нидерланды
В мире, Литва, Германия, Нидерланды
В Литве начали обсуждения о ротационном размещении систем ПВО в стране
Президент Литвы заявил о начале обсуждений о ротационном размещении систем ПВО в стране