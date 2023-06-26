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В Литве начали обсуждения о ротационном размещении систем ПВО в стране - РИА Новости, 26.06.2023
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15:42 26.06.2023 (обновлено: 15:54 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/litva-1880500108.html
В Литве начали обсуждения о ротационном размещении систем ПВО в стране
В Литве начали обсуждения о ротационном размещении систем ПВО в стране - РИА Новости, 26.06.2023
В Литве начали обсуждения о ротационном размещении систем ПВО в стране
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что начал обсуждения с Германией, Нидерландами и Францией о ротационном размещении систем ПВО в стране. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:42
2023-06-26T15:54
в мире
литва
германия
нидерланды
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что начал обсуждения с Германией, Нидерландами и Францией о ротационном размещении систем ПВО в стране."Сейчас мы говорим о системах ПВО, которые будет предоставлены во время саммита НАТО... Мы говорим о системах ПВО, размещенных на ротационной основе после саммита (НАТО) в Вильнюсе, и я уже начал свои обсуждения с различными союзниками, а именно с Нидерландами, Францией, Германией и другими странами", - заявил Науседа на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Литве.Испанская газета ABC со ссылкой на источники сообщала, что Испания предоставит зенитно-ракетный комплекс NASAMS для обороны следующего саммита НАТО, который пройдет в столице Литвы Вильнюсе.Следующий саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля.
https://ria.ru/20230626/nato-1880461156.html
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в мире, литва, германия, нидерланды
В мире, Литва, Германия, Нидерланды
В Литве начали обсуждения о ротационном размещении систем ПВО в стране

Президент Литвы заявил о начале обсуждений о ротационном размещении систем ПВО в стране

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что начал обсуждения с Германией, Нидерландами и Францией о ротационном размещении систем ПВО в стране.
"Сейчас мы говорим о системах ПВО, которые будет предоставлены во время саммита НАТО... Мы говорим о системах ПВО, размещенных на ротационной основе после саммита (НАТО) в Вильнюсе, и я уже начал свои обсуждения с различными союзниками, а именно с Нидерландами, Францией, Германией и другими странами", - заявил Науседа на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Литве.
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Испанская газета ABC со ссылкой на источники сообщала, что Испания предоставит зенитно-ракетный комплекс NASAMS для обороны следующего саммита НАТО, который пройдет в столице Литвы Вильнюсе.
Следующий саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля.
 
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