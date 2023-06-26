https://ria.ru/20230626/lavrov-1880542027.html

Лавров ответил на вопрос о реакции в мире на события вокруг Пригожина

Лавров ответил на вопрос о реакции в мире на события вокруг Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023

Лавров ответил на вопрос о реакции в мире на события вокруг Пригожина

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в понедельник в интервью RT, что каждый взрослый человек в состоянии оценить зарубежную реакцию на события вокруг мятежа... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:30

2023-06-26T17:30

2023-06-26T17:31

россия

белоруссия

ростов-на-дону

владимир путин

сергей лавров

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в понедельник в интервью RT, что каждый взрослый человек в состоянии оценить зарубежную реакцию на события вокруг мятежа лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина. "Международную реакцию все могли видеть, все могли слышать. Ну и каждый, наверное, взрослый человек вполне может оценить эту реакцию", - заявил министр, отвечая на вопрос о реакции на события вокруг Пригожина. В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/lavrov-1880516374.html

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880507220.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, ростов-на-дону, владимир путин, сергей лавров, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), попытка вооруженного мятежа