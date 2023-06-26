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Лавров ответил на вопрос о реакции в мире на события вокруг Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
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17:30 26.06.2023 (обновлено: 17:31 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/lavrov-1880542027.html
Лавров ответил на вопрос о реакции в мире на события вокруг Пригожина
Лавров ответил на вопрос о реакции в мире на события вокруг Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
Лавров ответил на вопрос о реакции в мире на события вокруг Пригожина
Глава МИД России Сергей Лавров заявил в понедельник в интервью RT, что каждый взрослый человек в состоянии оценить зарубежную реакцию на события вокруг мятежа... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:30
2023-06-26T17:31
россия
белоруссия
ростов-на-дону
владимир путин
сергей лавров
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в понедельник в интервью RT, что каждый взрослый человек в состоянии оценить зарубежную реакцию на события вокруг мятежа лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина. "Международную реакцию все могли видеть, все могли слышать. Ну и каждый, наверное, взрослый человек вполне может оценить эту реакцию", - заявил министр, отвечая на вопрос о реакции на события вокруг Пригожина. В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/lavrov-1880516374.html
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россия, белоруссия, ростов-на-дону, владимир путин, сергей лавров, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), попытка вооруженного мятежа
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Попытка вооруженного мятежа
Лавров ответил на вопрос о реакции в мире на события вокруг Пригожина

Глава МИД Лавров: любой взрослый человек может оценить реакцию в мире на мятеж Пригожина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в понедельник в интервью RT, что каждый взрослый человек в состоянии оценить зарубежную реакцию на события вокруг мятежа лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина.
«
"Международную реакцию все могли видеть, все могли слышать. Ну и каждый, наверное, взрослый человек вполне может оценить эту реакцию", - заявил министр, отвечая на вопрос о реакции на события вокруг Пригожина.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
События с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами, заявил Лавров
Вчера, 16:14
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Лавров прокомментировал слова Макрона о мятеже Пригожина
Вчера, 15:52
 
РоссияБелоруссияРостов-на-ДонуВладимир ПутинСергей ЛавровЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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